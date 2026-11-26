O Palmeiras garantiu vaga na final da Copa do Brasil Sub-20 após golear o Operário-PR por 4 a 1 nesta quinta-feira (26), na Arena Barueri, pelo jogo de volta da semifinal. O Verdão enfrentará o Atlético-MG na decisão, disputada em jogo único, com data e local ainda a serem definidos pela CBF.

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O Verdão já havia vencido o primeiro duelo por 3 a 0 e chegou à partida com uma vantagem confortável. Na volta, ampliou o placar agregado com gols de Victor Gabriel, Pablo e Antônio Marcos, ainda na primeira etapa. Dudu Gasparello descontou para o time paranaense, mas Antônio Marcos voltou a marcar no segundo tempo e fechou a goleada.

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Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Operário-PR começou a partida tentando surpreender e levou perigo em finalizações de Caio e Léo Erig logo nos primeiros minutos. O Palmeiras, porém, assumiu o controle da partida e passou a construir as principais oportunidades. Aos 15 minutos, Luis Saboia cruzou, e Antônio Marcos finalizou por cima do gol.

A pressão alviverde surtiu efeito aos 22 minutos. Luis Saboia fez o cruzamento, o goleiro não conseguiu segurar a bola, e Victor Gabriel aproveitou a sobra para abrir o placar. Três minutos depois, Pablo invadiu a área e bateu forte, mandando a bola por baixo do goleiro para ampliar.

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O terceiro gol saiu aos 35 minutos. Após Pablo acertar a trave, Antônio Marcos aproveitou a bola e completou para o gol vazio. O Operário-PR reagiu na sequência e diminuiu aos 37, quando Léo Erig cruzou e Dudu Gasparello cabeceou para as redes.

O Palmeiras ainda teve chances de ampliar antes do intervalo. Luis Saboia obrigou o goleiro a espalmar aos 39 minutos, enquanto André Lucas, aos 42, tentou uma finalização por cobertura, mas acertou a trave.

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Palmeiras será mandante na grande final da Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

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Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Palmeiras promoveu cinco mudanças e manteve o domínio da partida. Aos sete minutos, Kidani entrou na área e tentou encobrir o goleiro, mas não conseguiu marcar. Antônio Marcos também teve uma oportunidade pouco depois, com finalização para fora.

Kidani seguiu sendo uma das principais armas ofensivas do Verdão e voltou a levar perigo aos 23 minutos, quando parou no goleiro. Dois minutos depois, aproveitou uma falha de Matheus Lopes na saída da área e tentou finalizar com o gol aberto, mas acertou a trave.

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Vinicius ainda teve duas oportunidades para ampliar, mas encontrou o goleiro adversário pelo caminho. O quarto gol saiu aos 42 minutos, quando Kidani construiu a jogada e deixou Antônio Marcos livre na área. O atacante finalizou no canto, marcou pela segunda vez na partida e sacramentou a goleada por 4 a 1.

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Final da Copa do Brasil Sub-20

Palmeiras e Atlético-MG disputarão o título em partida única, com data e local ainda pendentes de definição pela CBF. A previsão inicial era de que a decisão acontecesse em 2 de dezembro, mas o calendário do Palmeiras, que também tem a final do Campeonato Paulista na segunda-feira, pode interferir na programação.

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Campanha do Palmeiras

O Palmeiras chegou à final após uma campanha com goleadas e confrontos equilibrados. Na estreia, venceu o Naviraiense por 10 a 0. Na sequência, eliminou o Santos nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal.

Nas quartas de final, superou o Botafogo com vitórias por 4 a 1, em casa, e 4 a 2, fora. Depois, passou pelo Paysandu ao vencer por 3 a 0 na Arena Barueri e 3 a 1 no Mangueirão. Na semifinal, confirmou a classificação diante do Operário-PR com triunfos por 3 a 0 e 4 a 1.

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