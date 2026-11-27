Abel descarta assumir outro clube no Brasil após o Palmeiras: 'Não parei um ano'
Em entrevista coletiva na véspera da final da Libertadores, técnico português descartou trabalhar em outras equipes do continente após deixar o Verdão
Entre um novo desafio e período de descanso, Abel Ferreira já definiu seu futuro quando deixar o comando do Palmeiras. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), no Estádio Centenário, palco da final da Libertadores, o comandante comentou sobre possíveis novos passos em outros times do Brasil e da América do Sul.
Ao ser questionado se o seu modelo de trabalho poderia ser implementado em alguma equipe argentina, Abel, em tom bem-humorado, foi direto e declarou que, na América do Sul, "já chega". O treinador Alviverde destacou a intenção de continuar no Palmeiras, mas deixou claro que assumir outra equipe no Brasil não está nos planos.
— A América do Sul já chega (risos). Me desculpem os brasileiros, mas, na Libertadores, me acostumei a ver Boca e River, sempre. Lembro que, quando era treinador do Braga, houve um treino em que alguns jogadores faltaram para ir a Madri assistir a Boca x River. Não pode ser (risos). A América do Sul já chega. Minha intenção, depois do Palmeiras, é ir para a casa dos meus pais, ver quem está do outro lado. Só os vejo no Natal e espero voltar a encontrá-los apenas depois de 16 de dezembro. Brasil já chega, Palmeiras já chega — apontou.
Abel Ferreira ainda destacou o desgaste acumulado na carreira e afirmou não ter parado um ano desde que iniciou na função. Porém, para o comandante Alviverde, o mais importante no momento é a final contra o Estudiantes e a busca pelo título.
— Desde que me tornei treinador profissional, não parei um ano. Poucas pessoas sabem a quantidade de jogos que disputei como atleta e treinador. Portanto, amanhã teremos um jogo contra uma equipe intensa, competitiva, que ataca bem a profundidade. Mas o mais importante é a capacidade de o Palmeiras impor seu jogo em todos os momentos para chegar ao fim e sair vencedor, que é a nossa intenção — completou.
Abel tem contrato até dezembro de 2027
Dias antes da decisão da Libertadores, Abel Ferreira revelou que permaneceria no Palmeiras por mais uma temporada. O anúncio oficial, porém, ocorreu após a derrota para o Flamengo, na final de 2025, em Lima.
O atual contrato do treinador é válido até dezembro de 2027 e não prevê multa rescisória para nenhuma das partes
Final entre Palmeiras e Estudiantes
Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela final da Libertadores. Será a segunda decisão entre os clubes na história da competição. No primeiro encontro, em 1968, os argentinos levaram a melhor e ficaram com o título.
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Para a decisão, Abel Ferreira não poderá contar com o atacante Paulinho. O jogador segue em recuperação de um trauma na panturrilha, sofrido ainda na semifinal, e não voltará a atuar em 2026. Por outro lado, Murilo e Piquerez avançaram nos respectivos processos de recuperação e estarão à disposição para a final.
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