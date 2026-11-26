De Ademir a religião: Palmeiras revive 68 e busca vingança em reencontro com Estudiantes
Lance! revisita decisão entre as equipes, com bastidores da delegação, histórias e fé como ponto de apoio para os argentinos
O Palmeiras volta a enfrentar o Estudiantes em uma decisão da Copa Libertadores. Desta vez, o clube terá a oportunidade de buscar a revanche pela derrota na final de 1968, quando os argentinos levaram a melhor após três partidas. O palco do novo encontro será o mesmo daquela decisão: o Estádio Centenário, em Montevidéu.
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O Lance! conversou com Fernando Galuppo, jornalista e historiador do Palmeiras, para relembrar os detalhes daquela decisão, que precisou de uma terceira partida para definir o campeão após uma vitória para cada lado. Antes, veja detalhes da final de 68.
Palmeiras x Estudiantes na Libertadores - 1968
- Primeiro jogo: em 2 de maio de 1968, o Estudiantes venceu por 2 a 1, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Servílio marcou o gol palmeirense.
- Segundo jogo: em 7 de maio de 1968, o Palmeiras venceu por 3 a 1, no Pacaembu, em São Paulo, com dois gols de Tupãzinho e um de Rinaldo.
- Terceiro jogo: em 16 de maio de 1968, o Estudiantes venceu por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistou o título continental.
Reencontro e peso histórico do duelo
Lance!: Quase 58 anos depois, Palmeiras e Estudiantes voltam a se encontrar no Centenário. Qual é o peso histórico desse reencontro?
"O histórico de uma decisão entre Palmeiras e Estudiantes, quase 60 anos depois, tem muito mais a ver com a recordação, com a memória. Afinal, já são quase três gerações desde que essas duas importantes equipes se enfrentaram em confrontos decisivos e, novamente, chegam a uma final continental.
Obviamente, há um apelo por si só, pelo contexto do jogo, pela importância das camisas, pela história de ambos os clubes e por ser um confronto entre brasileiros e argentinos, que sempre envolve muita rivalidade e desperta grande interesse. Mas é uma partida que, do ponto de vista histórico, vai trazer recordações de um tempo que muita gente não viveu.
Então, trata-se de uma reconstrução da memória de dois clubes muito tradicionais, que voltam a se encontrar em momentos decisivos. Sob esse aspecto, há uma evocação da memória, pelo que temos conversado a respeito da final de 1968. Mas, efetivamente, para as novas gerações que estão aqui, as lembranças serão construídas justamente a partir desta decisão".
Força física do Estudiantes é diferencial
Lance!: Na sua pesquisa histórica, você encontrou alguma explicação ou documento que ajude a entender por que o Estudiantes conseguiu superar aquele Palmeiras em 1968?
"Um dos fatores que explicam a superioridade do Estudiantes sobre o Palmeiras foi a preparação física. No fim dos anos 1960, o clube argentino se consolidou como uma potência do futebol sul-americano, com uma equipe reconhecida pela força física. Embora contasse com bons talentos, especialmente na figura de Verón, o diferencial estava na capacidade de superar adversários tecnicamente qualificados, como o próprio Palmeiras. A diferença ficava ainda mais evidente nos minutos finais das partidas, quando o desgaste dos palmeirenses, com um elenco mais envelhecido, contrastava com o vigor físico dos argentinos. Essa característica marcou o Estudiantes que conquistou títulos importantes no fim dos anos 1960 e início da década de 1970".
Estudiantes aposta na fé para superar o Palmeiras
Lance!: Qual é a história ou o episódio mais curioso da final de 1968 que pouca gente conhece e que você considera importante resgatar?
"Um aspecto pouco conhecido da preparação do Estudiantes para a final de 1968, e que merece ser resgatado, diz respeito à religiosidade. O clube argentino encarava o confronto com o Palmeiras também como uma questão de fé e, por isso, estendeu os cuidados para além das questões dentro de campo. Para o segundo jogo, disputado no Pacaembu, a delegação levou, além de massagistas, integrantes da comissão técnica, jogadores reservas e dirigentes, um padre. A iniciativa refletia a crença de que a fé e a religiosidade também poderiam representar um fator importante no enfrentamento ao poderio palmeirense e à escola brasileira de futebol".
Clima amistoso e fim de um ciclo
Lance!: Como foi o clima antes do terceiro e decisivo jogo entre as equipes. Há algum relato de jogador, dirigente ou integrante da delegação que ajude a reconstruir o sentimento do vestiário depois da derrota no Centenário?
"O pré-jogo da terceira partida da final de 1968 foi marcado por um clima de cordialidade. Os argentinos, inclusive de maneira estratégica, procuraram distensionar o ambiente às vésperas da decisão, com homenagens ao Palmeiras e a seus dirigentes, além de gestos de gentileza, como o envio de flores e saudações. Dentro de campo, porém, o cenário foi bastante diferente: o Estudiantes protagonizou uma verdadeira batalha, em uma estratégia que também fazia parte do contexto da decisão e da busca pelo título.
No pós-jogo, por sua vez, havia a sensação de encerramento de um ciclo no Palmeiras. Embora a temporada ainda reservasse compromissos importantes pelo Campeonato Paulista, aquela geração dava sinais de que passaria por uma reformulação. O processo se concretizou no ano seguinte, quando diversos jogadores deixaram o clube e teve início uma renovação do elenco, que ajudaria a formar o embrião da chamada Segunda Academia de Futebol".
Tupãzinho: o nome esquecido
Lance!: Quem foram os personagens mais importantes daquela decisão? Existe algum jogador do Palmeiras que acabou injustamente esquecido quando se conta essa história?
"O grande protagonista do Palmeiras na campanha de 1968 foi o atacante Tupãzinho, que terminou a competição como artilheiro e principal destaque técnico da equipe. O elenco, naturalmente, reunia jogadores de enorme qualidade e uma espinha dorsal que marcou a história do clube e ficou conhecida como Academia de Futebol. Nomes como Djalma Santos, Valdir, Dudu, Ademir da Guia e Servílio eram figuras consagradas e jamais deixaram de ser lembrados pela torcida palmeirense. Ainda assim, Tupãzinho teve papel central naquela campanha".
Decisões do Palmeiras, nomes históricos e bastidores da derrota
Lance!: Se você pudesse voltar ao dia 16 de maio de 1968 e acompanhar aquela delegação por algumas horas, qual personagem gostaria de encontrar, o que você perguntaria pra ele?
"Se pudesse estar presente naquela delegação de 1968, faria perguntas a diferentes personagens, não apenas aos protagonistas dentro de campo. Começaria pelo presidente Delfino Facchina, que considero, no contexto histórico, o maior presidente da história do Palmeiras. Gostaria de entender por que não teve uma postura mais firme para tentar levar a decisão a um estádio considerado mais neutro, como no Uruguai.
A Djalma Santos, perguntaria sobre o peso da liderança e da experiência de quem havia disputado decisões de Copa do Mundo. O quanto aquela conquista representava para ele, especialmente diante da frustração pela derrota na Libertadores de 1961? Também gostaria de saber como lidou com o fato de não poder participar das finais, depois de se contundir nas semifinais contra o Peñarol.
A Ademir da Guia, perguntaria sobre o sentimento de chegar à sua primeira decisão de Libertadores com a camisa palmeirense, justamente na condição de grande referência técnica da equipe. Faria a mesma pergunta a Dudu, para entender como os dois enxergavam a formação de uma das duplas mais geniais da história do clube e do futebol brasileiro.
Por fim, conversaria com Tupãzinho sobre a artilharia da competição. Gostaria de saber o quanto seria especial encerrar aquela campanha com um gol na grande decisão, coroando sua trajetória como principal goleador do torneio".
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