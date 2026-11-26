O Palmeiras volta a enfrentar o Estudiantes em uma decisão da Copa Libertadores. Desta vez, o clube terá a oportunidade de buscar a revanche pela derrota na final de 1968, quando os argentinos levaram a melhor após três partidas. O palco do novo encontro será o mesmo daquela decisão: o Estádio Centenário, em Montevidéu.

+ Palmeiras supera turbulências e chega à final da Libertadores com protagonismo de trio

O Lance! conversou com Fernando Galuppo, jornalista e historiador do Palmeiras, para relembrar os detalhes daquela decisão, que precisou de uma terceira partida para definir o campeão após uma vitória para cada lado. Antes, veja detalhes da final de 68.

continua após a publicidade

Palmeiras x Estudiantes na Libertadores - 1968

Primeiro jogo: em 2 de maio de 1968, o Estudiantes venceu por 2 a 1, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Servílio marcou o gol palmeirense.

Segundo jogo: em 7 de maio de 1968, o Palmeiras venceu por 3 a 1, no Pacaembu, em São Paulo, com dois gols de Tupãzinho e um de Rinaldo.

Terceiro jogo: em 16 de maio de 1968, o Estudiantes venceu por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistou o título continental.

Reencontro e peso histórico do duelo

Lance!: Quase 58 anos depois, Palmeiras e Estudiantes voltam a se encontrar no Centenário. Qual é o peso histórico desse reencontro?

"O histórico de uma decisão entre Palmeiras e Estudiantes, quase 60 anos depois, tem muito mais a ver com a recordação, com a memória. Afinal, já são quase três gerações desde que essas duas importantes equipes se enfrentaram em confrontos decisivos e, novamente, chegam a uma final continental.

Obviamente, há um apelo por si só, pelo contexto do jogo, pela importância das camisas, pela história de ambos os clubes e por ser um confronto entre brasileiros e argentinos, que sempre envolve muita rivalidade e desperta grande interesse. Mas é uma partida que, do ponto de vista histórico, vai trazer recordações de um tempo que muita gente não viveu.

continua após a publicidade

Então, trata-se de uma reconstrução da memória de dois clubes muito tradicionais, que voltam a se encontrar em momentos decisivos. Sob esse aspecto, há uma evocação da memória, pelo que temos conversado a respeito da final de 1968. Mas, efetivamente, para as novas gerações que estão aqui, as lembranças serão construídas justamente a partir desta decisão".

Força física do Estudiantes é diferencial

Lance!: Na sua pesquisa histórica, você encontrou alguma explicação ou documento que ajude a entender por que o Estudiantes conseguiu superar aquele Palmeiras em 1968?

continua após a publicidade

"Um dos fatores que explicam a superioridade do Estudiantes sobre o Palmeiras foi a preparação física. No fim dos anos 1960, o clube argentino se consolidou como uma potência do futebol sul-americano, com uma equipe reconhecida pela força física. Embora contasse com bons talentos, especialmente na figura de Verón, o diferencial estava na capacidade de superar adversários tecnicamente qualificados, como o próprio Palmeiras. A diferença ficava ainda mais evidente nos minutos finais das partidas, quando o desgaste dos palmeirenses, com um elenco mais envelhecido, contrastava com o vigor físico dos argentinos. Essa característica marcou o Estudiantes que conquistou títulos importantes no fim dos anos 1960 e início da década de 1970".

Estudiantes aposta na fé para superar o Palmeiras

Lance!: Qual é a história ou o episódio mais curioso da final de 1968 que pouca gente conhece e que você considera importante resgatar?

"Um aspecto pouco conhecido da preparação do Estudiantes para a final de 1968, e que merece ser resgatado, diz respeito à religiosidade. O clube argentino encarava o confronto com o Palmeiras também como uma questão de fé e, por isso, estendeu os cuidados para além das questões dentro de campo. Para o segundo jogo, disputado no Pacaembu, a delegação levou, além de massagistas, integrantes da comissão técnica, jogadores reservas e dirigentes, um padre. A iniciativa refletia a crença de que a fé e a religiosidade também poderiam representar um fator importante no enfrentamento ao poderio palmeirense e à escola brasileira de futebol".

continua após a publicidade

Clima amistoso e fim de um ciclo

Lance!: Como foi o clima antes do terceiro e decisivo jogo entre as equipes. Há algum relato de jogador, dirigente ou integrante da delegação que ajude a reconstruir o sentimento do vestiário depois da derrota no Centenário?

"O pré-jogo da terceira partida da final de 1968 foi marcado por um clima de cordialidade. Os argentinos, inclusive de maneira estratégica, procuraram distensionar o ambiente às vésperas da decisão, com homenagens ao Palmeiras e a seus dirigentes, além de gestos de gentileza, como o envio de flores e saudações. Dentro de campo, porém, o cenário foi bastante diferente: o Estudiantes protagonizou uma verdadeira batalha, em uma estratégia que também fazia parte do contexto da decisão e da busca pelo título.

continua após a publicidade

No pós-jogo, por sua vez, havia a sensação de encerramento de um ciclo no Palmeiras. Embora a temporada ainda reservasse compromissos importantes pelo Campeonato Paulista, aquela geração dava sinais de que passaria por uma reformulação. O processo se concretizou no ano seguinte, quando diversos jogadores deixaram o clube e teve início uma renovação do elenco, que ajudaria a formar o embrião da chamada Segunda Academia de Futebol".

Tupãzinho: o nome esquecido

Lance!: Quem foram os personagens mais importantes daquela decisão? Existe algum jogador do Palmeiras que acabou injustamente esquecido quando se conta essa história?

continua após a publicidade

"O grande protagonista do Palmeiras na campanha de 1968 foi o atacante Tupãzinho, que terminou a competição como artilheiro e principal destaque técnico da equipe. O elenco, naturalmente, reunia jogadores de enorme qualidade e uma espinha dorsal que marcou a história do clube e ficou conhecida como Academia de Futebol. Nomes como Djalma Santos, Valdir, Dudu, Ademir da Guia e Servílio eram figuras consagradas e jamais deixaram de ser lembrados pela torcida palmeirense. Ainda assim, Tupãzinho teve papel central naquela campanha".

Decisões do Palmeiras, nomes históricos e bastidores da derrota

Lance!: Se você pudesse voltar ao dia 16 de maio de 1968 e acompanhar aquela delegação por algumas horas, qual personagem gostaria de encontrar, o que você perguntaria pra ele?

continua após a publicidade

"Se pudesse estar presente naquela delegação de 1968, faria perguntas a diferentes personagens, não apenas aos protagonistas dentro de campo. Começaria pelo presidente Delfino Facchina, que considero, no contexto histórico, o maior presidente da história do Palmeiras. Gostaria de entender por que não teve uma postura mais firme para tentar levar a decisão a um estádio considerado mais neutro, como no Uruguai.

A Djalma Santos, perguntaria sobre o peso da liderança e da experiência de quem havia disputado decisões de Copa do Mundo. O quanto aquela conquista representava para ele, especialmente diante da frustração pela derrota na Libertadores de 1961? Também gostaria de saber como lidou com o fato de não poder participar das finais, depois de se contundir nas semifinais contra o Peñarol.

continua após a publicidade

A Ademir da Guia, perguntaria sobre o sentimento de chegar à sua primeira decisão de Libertadores com a camisa palmeirense, justamente na condição de grande referência técnica da equipe. Faria a mesma pergunta a Dudu, para entender como os dois enxergavam a formação de uma das duplas mais geniais da história do clube e do futebol brasileiro.

Por fim, conversaria com Tupãzinho sobre a artilharia da competição. Gostaria de saber o quanto seria especial encerrar aquela campanha com um gol na grande decisão, coroando sua trajetória como principal goleador do torneio".