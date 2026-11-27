Abel explica critérios para definir escalação do Palmeiras e faz pedido à torcida
Treinador destacou dois pontos fundamentais para elencar os 11 iniciais e pediu coragem ao elenco para enfrentar o Estudiantes
Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (27), no Estádio Centenário, palco da decisão da Libertadores contra o Estudiantes. Questionado sobre os critérios que utilizará para definir a escalação titular, o treinador evitou antecipar os 11 escolhidos, mas destacou os fatores que serão levados em consideração na montagem da equipe.
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Para Abel, a experiência dos jogadores em decisões continentais pode ser um diferencial, mas não é determinante para a conquista do título. O treinador reconheceu que o Palmeiras precisará apresentar um desempenho superior ao da final de 2021, em Lima, quando foi derrotado pelo Flamengo. Ainda assim, demonstrou confiança na capacidade da equipe de voltar a disputar a glória eterna.
- Duas coisas. O passado não ganha jogos, e os jogadores sabem. Olho para o momento e o que o jogo precisa. Também quero dizer isso, não ganhamos os jogos e as finais só com 11 (atletas). Temos que ter bons jogadores a iniciar e prontos para entrar e ajudar. Aliás, ganhamos com jogadores vindos do banco (em 2020 e 2021). A mim custa-me ter que deixar jogador de fora - apontou.
- Concordo que temos que jogar melhor do que na última final. Esta derrota nos doeu e foi dura para nós. Mas existe uma coisa que a equipe sabe fazer: continuar a lutar por outra oportunidade de poder vencer esse troféu - completou.
O treinador voltou a afastar o favoritismo do Palmeiras na decisão e ressaltou que a equipe "não jogará sozinha". Ao mesmo tempo, pediu confiança ao elenco, independentemente do resultado da partida deste sábado (28).
- Sinceramente, o mais importante é que os jogadores tenham sentimento de gratidão pela oportunidade, confiança, entendam que não jogamos sozinhos. Mas acima de tudo aproveitar o jogo por nós, pelos jogadores que fizeram um ano incrível, jogar pelas nossas famílias, que vão nos apoiar, pela alma dos clubes, dos torcedores. E fazer o que que peço, que acreditem, tenham confiança e deem o melhor de cada um - destacou.
Por fim, Abel pediu o apoio da torcida durante os 90 minutos de partida. Vale lembrar que os ingressos destinados aos palmeirenses no Estádio Centenário se esgotaram poucas horas após a abertura das vendas.
- Peço que não parem de cantar, dure 90 minutos ou o que for. Porque juntos somos mais fortes. Nossa equipe está preparada, a final é preparada durante todo o ano - finalizou.
Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela final da Libertadores. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, o título será decidido na disputa de pênaltis.
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