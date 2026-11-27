Euller revive drama do Palmeiras nos pênaltis em final da Libertadores: 'É surreal'
Ex-jogador anotou uma das cobranças na disputa contra o Deportivo Cali, durante a decisão de 1999
A quinta cobrança da disputa de pênaltis entre Palmeiras e Deportivo Cali, em 1999, ficou a cargo de Euller. Embora não fosse titular absoluto da equipe, o Filho do Vento assumiu a responsabilidade pela última batida alviverde, que culminou no primeiro título da Libertadores da história do clube.
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A importância da competição, segundo o ex-atacante, vai além do aspecto esportivo e envolve todos os setores do clube. Euller destacou a preparação ao longo da temporada e a dimensão de uma decisão continental, especialmente para os jogadores que chegam à cobrança de pênaltis, em entrevista ao Lance!.
- Na verdade, é emocionante. Você trabalha em função da Libertadores, você se programa em função da Libertadores. Você planifica uma temporada, qualifica o elenco, é tudo voltado para uma Libertadores. E aí então ela se torna a competição mais importante para os jogadores individualmente, coletivamente, para a diretoria, comissão, torcida e imprensa. Enfim, quando você chega à final da Libertadores, é algo surreal. Não tem como descrever a sensação de você estar em uma cobrança de pênalti na final da Libertadores, entendeu? - explicou o ex-jogador.
Apesar de não figurar entre os principais cobradores da equipe, Euller ressaltou que o hábito de treinar penalidades máximas ao longo da carreira foi fundamental para estar preparado quando surgiu a oportunidade. O ex-atacante também relembrou as circunstâncias que o levaram a assumir a responsabilidade na decisão.
- Agora, eu sempre treinei pênalti. A minha vida inteira eu sempre treinei. Não era o cobrador oficial, mas sempre estive preparado para, se precisasse, eu poder bater. Que foi o caso da final da Libertadores. Saiu o Alex, saiu o Arce (se não me engano eu entrei no lugar do Arce) e depois teve a expulsão do Evair. Então nós perdemos nossos três principais batedores de pênalti para uma final de cobrança de pênaltis - completou.
Mudança de rota no Palmeiras e chuva de títulos
Ao analisar a trajetória recente do Palmeiras, o ex-atacante atribuiu o crescimento do clube à estabilidade administrativa e ao planejamento financeiro. Na avaliação dele, a capacidade de superar períodos de dificuldade e manter uma gestão consistente foi determinante para consolidar o protagonismo alviverde no futebol brasileiro.
- O Palmeiras passou por uma segunda divisão também. E teve a felicidade de ter tido presidentes que, financeiramente, ajudaram e ergueram o clube. Futebol de alto nível se faz com dinheiro, não tem jeito. De lá para cá, o Palmeiras foi bem administrado, bem estruturado e com melhores escolhas de atletas, elenco e treinador. Prova disso é a chegada do Abel: enquanto outros clubes já tiveram 20 treinadores, o Abel permanece no Palmeiras. Isso já mostra a grande diferença de administração. O Palmeiras administrou melhor os momentos péssimos e os momentos bons. Chegar é difícil, permanecer é mais ainda - analisou.
Campanha em 1999 e brilho de Marcos
Marcos assumiu a titularidade do Palmeiras em 1999, depois de substituir o contundido Velloso ainda na fase de grupos da Libertadores. O goleiro ganhou espaço ao longo da campanha e teve atuações decisivas nas oitavas de final, contra o então campeão Vasco, e nas quartas, diante do Corinthians. No confronto que ficou conhecido como Dérbi do Século, o camisa 12 se destacou nas duas partidas e também na disputa de pênaltis, desempenho que lhe rendeu o apelido de São Marcos.
Depois de eliminar o River Plate, da Argentina, nas semifinais, o Palmeiras enfrentou o Deportivo Cali, da Colômbia, na decisão. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o time alviverde venceu por 2 a 1 no Palestra Itália, com gols de Evair e Oséas, e levou a definição do título para as penalidades. Com dois erros dos colombianos, a equipe paulista venceu por 4 a 3 e conquistou sua primeira Libertadores. Marcos terminou a competição eleito o melhor jogador do torneio, tornando-se o primeiro goleiro a receber a premiação.
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