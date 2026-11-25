Palmeiras desembarca no Uruguai com 28 atletas e presença de Paulinho; veja relacionados
Delegação foi recebida com festa de torcedores em Montevidéu; Abel Ferreira terá que cortar cinco nomes antes da decisão contra o Estudiantes
Montevidéu (URU): O Palmeiras desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, nesta quarta-feira (25), com 28 jogadores para a final da Libertadores contra o Estudiantes, no Estádio Centenário. A delegação foi recebida com festa por torcedores na capital uruguaia. Entre os atletas que viajaram está Paulinho, que segue em recuperação de lesão e dificilmente terá condições de jogo. Abel Ferreira precisará cortar cinco nomes da relação para definir os 23 jogadores disponíveis para a decisão.
O elenco também recebeu o apoio da torcida antes do embarque. Centenas de palmeirenses se reuniram em frente à Academia de Futebol, em São Paulo, com bandeiras, sinalizadores e cânticos de incentivo. O ônibus da delegação deixou o centro de treinamento no início da tarde, em direção ao Aeroporto de Guarulhos.
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Antes da viagem, o Palmeiras treinou pela manhã na Academia de Futebol. Abel Ferreira comandou uma atividade tática, enquanto Murilo e Piquerez deram sequência aos processos de recuperação de lesões.
Murilo está em transição física e a expectativa é de que tenha condições de começar a final como titular. Piquerez, por sua vez, continuará sendo avaliado durante os treinamentos no Uruguai para definir se poderá iniciar a partida ou ficará como opção no banco de reservas.
Paulinho ainda não retomou os treinamentos com o grupo e tem poucas chances de entrar em campo. No desembarque da delegação, o atacante desceu do ônibus mancando.
Veja os 28 jogadores que viajaram com o Palmeiras
Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Bruno Bertinato.
Zagueiros: Benedetti, Murilo, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Alexander Barboza.
Laterais: Khellven, Agustín Giay, Arthur e Joaquín Piquerez.
Meio-campistas: Larson, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Emiliano Martínez e Luis Pacheco.
Atacantes: Erick Belé, Paulinho, Felipe Anderson, Maurício, Jhon Arias, Flaco López, Vitor Roque, Heittor, Fabiano e Ramón Sosa.
Programação do Alviverde até a final da Libertadores
O Palmeiras realizará mais dois treinamentos antes da decisão, ambos no CT do Albion, em Montevidéu. Nesta quinta-feira (26), a atividade está marcada para as 16h, com portões fechados para a imprensa.
A presidente Leila Pereira também concederá entrevista aos jornalistas na tarde de quinta-feira, ainda sem horário definido.
Na sexta-feira (27), Abel Ferreira e Gustavo Gómez participarão de uma entrevista coletiva pela manhã. Às 16h, o elenco realizará o último treinamento antes da final, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.
O Palmeiras busca o quarto título da Libertadores, após as conquistas de 1999, 2020 e 2021. O adversário será o Estudiantes, da Argentina, no sábado, no Estádio Centenário.
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