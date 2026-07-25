Palmeiras define estratégia no mercado após resposta negativa por Danilo Clube não pretende novas movimentações e aposta no atual grupo para a reta final da temporada

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O Palmeiras irá terminar a atual janela de transferências sem Danilo. Principal alvo do clube no mercado, o volante não reforçará uma equipe do futebol brasileiro e aguarda o encerramento do mercado para definir se permanecerá no Botafogo ou se defenderá um novo clube na segunda metade da temporada.

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Sem seu plano A, o Palmeiras acredita ter elenco suficiente para a reta final de 2026 e não planeja novas movimentações. Anteriormente, o clube havia acertado as chegadas do volante Marlon Freitas e do meia-atacante Jhon Arias, atualmente titulares da equipe.

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Depois, o Palmeiras evitou uma concorrência no mercado e efetivou a contratação do zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo. Com o reforço, o Palmeiras voltou a atuar com uma linha de três defensores, desejo antigo do técnico Abel Ferreira, logo na estreia do novo camisa 2.

De acordo com apuração do Lance!, a diretoria alviverde considera ter um grupo capaz de conquistar outro título após a conquista do Campeonato Paulista, em março, contra o Novorizontino. Internamente, o atual elenco é visto como o melhor com o qual a comissão técnica já trabalhou, com capacidade para atuar em diferentes esquemas e mais de uma opção por posição.

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- Tínhamos interesse no Danilo, fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica. Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas - afirmou Leila Pereira.

A decisão de apostar no atual grupo de jogadores vem após o time mudar a estratégia no mercado, depois de contratar mais de um time completo e investir cerca de R$ 700 milhões no início de 2025. Com as novas peças, o Palmeiras passou a priorizar ajustes pontuais, com jogadores mais experientes e em condições de contribuir de imediato, para corrigir detalhes finais do elenco.

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O resultado foi o fim do jejum de títulos que perdurava no último ano e a melhor campanha do primeiro turno do Brasileirão na história do clube, além das classificações para as próximas fases da Copa do Brasil e da Libertadores.

Gómez, Arias e Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Mercado do Palmeiras em 2026

Marlon Freitas (volantes): 6 milhões de dólares (R$ 33 milhões, por 90% dos direitos econômicos) Jhon Arias (meia-atacante): 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) Alexander Barboza (zgaueiro): 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões)

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