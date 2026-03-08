Palmeiras vence o Novorizontino e conquista o 27° título do Paulistão
Alviverde faturou a 27ª taça estadual de sua história
O Palmeiras é campeão do Paulistão! A equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Novorizontino por 2 a 1, na noite deste domingo (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, sob forte chuva durante os 90 minutos. Murilo e Vitor Roque marcaram os gols do Alviverde, enquanto Matheus Bianqui descontou para os mandantes.
Com o resultado, o Palmeiras chegou ao 27º título estadual, o quarto sob o comando de Abel, agora o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Novorizontino
Com o gramado do Jorjão completamente encharcado após forte tempestade antes do início da decisão, Palmeiras e Novorizontino abusaram dos lançamentos nos primeiros minutos, uma vez que as equipes não conseguiam trocar passes pelo chão.
Em bola parada, aos seis minutos, Andreas Pereira cobrou falta pela direita em direção à área. Gustavo Gómez venceu a disputa e cabeceou em cima da defesa adversária. A bola, então, sobrou para o volante Marlon Freitas, que acertou a trave antes de Murilo, com a coxa, abrir o placar para o Alviverde. A arbitragem chegou a revisar o lance por suposto impedimento, mas validou o gol após revisão no VAR, que durou cerca de três minutos, para irritação de Abel Ferreira.
Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras passou a segurar o ritmo de jogo até a falha de Carlos Miguel, aos 24 minutos. O goleiro bateu cabeça com os defensores e deixou a bola passar entre suas pernas e sobrar livre, quase na linha do gol, para Matheus Bianqui apenas empurrar para o fundo das redes.
O Novorizontino, então, assumiu o controle e começou a sufocar os visitantes em seu campo. A pressão, no entanto, não se transformou em chances claras de gol. Já aos 41 minutos, Marlon Freitas subiu mais alto que a defesa e cabeceou para grande defesa de Jordi. O placar permaneceu igual até o apito final dos primeiros 45 minutos.
O segundo tempo foi marcado por disputas físicas e muitos embates no meio de campo até a falha do goleiro Jordi, determinante para os rumos da final. Carlos Miguel lançou a bola rumo ao ataque, e Flaco López desviou de cabeça. Na tentativa de afastar o perigo, o goleiro do Novorizontino não conseguiu dominar a bola e se chocou com Jhon Arias. Vitor Roque, bem posicionado, aproveitou o rebote e chutou sem dificuldades para recolocar o Palmeiras na liderança.
Com o jogo praticamente definido, o Palmeiras viu Vitor Roque segurar a posse de bola no campo ofensivo, enquanto Carlos Miguel praticamente não foi acionado. Final de partida com nova vitória alviverde, e título confirmado com 3 a 1 no placar agregado.
Ficha Técnica
⚽NOVORIZONTINO 1 X 2 PALMEIRAS
🏆CAMPEONATO PAULISTA - FINAL - VOLTA
📆 Data e horário: domingo, 8 de março, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
🟨 Cartão amarelo: Flaco López e Gustavo Gómez (PAL); Rômulo e Alvariño (NOV)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Matheus Bianqui (NOV); Murilo e Vitor Roque (PAL)
ARBITRAGEM
🗣️ Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro
📺 VAR: José Cláudio Rocha Filho
Escalações
NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Juninho), Matheus Bianqui (Nicolas Careca), Rômulo (Titi Ortiz) e Vinícius Paiva (Tavinho); Robson
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas (Felipe Anderson), Andreas Pereira (Evangelista), Mauricio e Jhon Arias (Allan); Flaco López (Emiliano Martínez) e Vitor Roque (Sosa)
