Paulinho volta a treinar no gramado, e liderança do Palmeiras analisa treinos de Abel: 'Mais fortes'

O Palmeiras seguiu a preparação para a reta final da temporada nesta terça-feira (29), na Academia de Futebol. O elenco foi dividido em grupos, que contaram com a participação de alguns atletas das categorias de base. Durante as atividades, a comissão técnica de Abel Ferreira promoveu trabalhos de saída de bola e marcação sob pressão.

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O atacante Paulinho, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, realizou trabalhos na área interna e, posteriormente, foi ao gramado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A expectativa é de que o camisa 10 inicie a transição física nos próximos dias e fique à disposição para o restante da temporada. O Palmeiras tem 14 partidas previstas até o fim do calendário nacional, número que pode chegar a 16 caso avance às finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras retorna aos gramados apenas no dia 8 de outubro, quando recebe o Bahia, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O período será utilizado pela comissão técnica para os ajustes finais no elenco e para trabalhos físicos específicos, visando ao ritmo intenso dos últimos três meses de 2026.

Um dos líderes do elenco, Murilo comentou sobre as diferenças no período de treinamentos sem partidas oficiais. Segundo o zagueiro, a pausa permite a realização de atividades mais intensas, já que o grupo não precisa lidar com a pressão contínua por resultados nem com a logística de viagens.

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- Podemos fazer treinos mais fortes em relação ao período de competição. É claro que tem o fator mental, stress, viagens, mas o desgaste físico agora é grande. Estamos nos preparando muito bem, essa parada está sendo forte e, com tudo que ainda temos pela frente, estamos nos preparando ao máximo para ter um bom desempenho - analisou o defensor.

Vivo em três frentes, o Palmeiras terá o Fluminense como adversário na semifinal da Libertadores. Na Copa do Brasil, encara o Vasco na mesma fase. No Campeonato Brasileiro, disputa o título com o Flamengo. Os cariocas somam atualmente 60 pontos, contra 57 do Alviverde, que tem duas vitórias a mais, primeiro critério de desempate.

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Os rivais voltam a se encontrar no fim de novembro, em São Paulo. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho.

- É fundamental o que estamos fazendo, nossos objetivos estão bem claros nas três competições. Graças a Deus as coisas estão se cumprindo, agora é manter o foco, a concentração, seguir trabalhando e aproveitar também esse momento de descanso mental para voltar ainda mais forte - completou.

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Paulinho em campo pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras sem a presença dos convocados

O atual grupo do Palmeiras realiza atividades na Academia de Futebol sem a presença de oito jogadores, convocados por suas respectivas seleções para amistosos internacionais. O único estrangeiro do elenco que não foi convocado é o zagueiro Alexander Barboza, recentemente naturalizado uruguaio.

Argentina: Giay e Flaco López Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

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