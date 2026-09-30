Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras registra melhor aproveitamento entre clubes da Série A, mas depende de rival por feito inédito

O Alviverde totaliza 69% dos pontos disputados, quase cinco pontos percentuais à frente do Flamengo, segundo colocado

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
30/09/2026 11:48
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras possui o melhor aproveitamento geral entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2026. O time soma 69% dos pontos disputados, contra 65,4% do Flamengo, segundo colocado. Também aparece como o melhor mandante, com 80,9% de aproveitamento, e visitante, com 57,1%, seguido pelo rival carioca nas duas categorias.

+ Raphinha é cortado da Seleção Brasileira após nova lesão na coxa direita

O desempenho na temporada já garantiu aos comandados de Abel Ferreira o título do Campeonato Paulista, único torneio disputado pelo Alviverde no primeiro semestre. O clube também segue vivo em outras três frentes. Em duas delas, depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título. No Brasileirão, porém, precisa de um tropeço do Flamengo para voltar a depender exclusivamente de seus resultados.

continua após a publicidade

Apesar de ter 11 jogadores convocados nesta Data Fifa, entre seleções principais e categorias de base, o Palmeiras mantém um cronograma específico na Academia de Futebol para a sequência da temporada. Ao todo, o clube tem 14 compromissos confirmados, número que pode chegar a 16 caso elimine Fluminense e Vasco nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente.

Após o empate sem gols com o Grêmio, no Sul do país, o elenco recebeu quatro dias de descanso antes de retomar as atividades. Agora, terá cerca de três semanas sem partidas para intensificar os trabalhos, principalmente físicos, antes de receber o Bahia, no Nubank Parque, no dia 8 de outubro.

continua após a publicidade

O foco do departamento de futebol, segundo fontes ouvidas pelo Lance!, é deixar o elenco à disposição para a reta final de 2026 e acelerar a recuperação de Paulinho. Antes da pausa para os amistosos internacionais, o Palmeiras tinha, além do atacante, apenas Jefté no departamento médico. A expectativa é de que o camisa 10 inicie o processo de transição nos próximos dias e esteja à disposição na retomada do calendário nacional, ainda sem condições de começar como titular.

Jefté, por sua vez, ainda precisará de algumas semanas de recuperação após a cirurgia no joelho. A tendência é de que o lateral retorne aos gramados apenas em 2027.

continua após a publicidade

- Estamos numa crescente, colocando nosso trabalho e tendo a confiança da comissão e dos jogadores. Isso é fundamental, estamos passando essa confiança para frente. Trabalhamos esses detalhes que fazem diferença nos jogos e é dar continuidade nessa crescente - explicou Murilo.

Pela primeira vez desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, o Palmeiras segue vivo nas três principais competições do calendário nacional. Com isso, pode se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar, no mesmo ano, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o torneio estadual, já garantido pelo Alviverde.

continua após a publicidade
Abel Ferreira- Palmeiras
Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desempenho do Palmeiras em 2026

Geral

  1. 56 jogos
  2. 34V | 14E | 8D
  3. 69% de aproveitamento
  4. 94 gols marcados (1.7 p/ jogo)
  5. 43 gols sofridos (0.8 p/ jogo)

Brasileirão

  1. 28 jogos
  2. 16V | 9E | 3D
  3. 68% de aproveitamento
  4. 47 gols marcados (1.7 p/ jogo)
  5. 21 gols sofridos (0.8 p/ jogo)

Libertadores

  1. 10 jogos
  2. 5V | 3E | 2D
  3. 60% de aproveitamento
  4. 15 gols marcados (1.5 p/ jogo)
  5. 9 gols sofridos (0.9 p/ jogo)

Copa do Brasil

  1. 6 jogos
  2. 4V | 1E | 1D
  3. 72% de aproveitamento
  4. 15 gols marcados (2.5 p/ jogo)
  5. 4 gols sofridos (0.7 p/ jogo)

Paulistão

  1. 12 jogos
  2. 9V | 1E | 2D
  3. 78% de aproveitamento
  4. 17 gols marcados (1.4 p/ jogo)
  5. 9 gols sofridos (0.8 p/ jogo)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Elenco do Jardim Verônia campeão

Futebol Nacional

Dupla ex-Seleção, Palmeiras e Corinthians é campeã na várzea

Há 20 horas
A almejada taça da Libertadores

Futebol Nacional

Campeões brasileiros da Libertadores já cumpriam novo limite de estrangeiros da CBF

Há 22 horas
Murilo - Palmeiras

Palmeiras

Paulinho volta a treinar no gramado, e liderança do Palmeiras analisa treinos de Abel: 'Mais fortes'

Há 22 horas
Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras registra novo déficit e conta com vendas para equilibrar caixa

Há 23 horas
Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño

Palmeiras

Diretor do Palmeiras confirma renovação com joia: 'Ganhava R$ 15 mil'

Há 1 dia
Palmeiras e Vasco se enfrentaram neste Brasileirão de 2026.

Futebol Nacional

Patrocinadora de Palmeiras e Vasco se surpreende com decisão contra bets e mantém aposta no Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Reunião na sede da Federação Paulista de Futebol para debater o impacto da proibição das bets no país

MP das bets: clubes paulistas definem estratégia para encontro com o governo

Palmeiras

Palmeiras debate impactos de medidas contra bets em reunião na FPF

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25).

Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'

Vitor Roque comemora após marcar de pênalti na classificação do Palmeiras

Possível saída da Sportingbet pode custar mais do que o Palmeiras investiu em Vitor Roque

Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

Arias assume a 10 da Colômbia após era James Rodríguez

Jhon Arias em ação durante México e Colômbia, pelo amistoso internacional

Atuação de Arias contra México repercute no exterior: 'Não é'

Paulinho foi ao gramado no treino do Palmeiras neste sábado (26)

Palmeiras realiza segundo treino na Data Fifa visando duelo contra o Bahia

Bidon e Arrascaeta durante partida

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

Leila Pereira e José Roberto Lamacchia

Oposição do Palmeiras pede saída de marido de Leila do Conselho após venda da SAF do Vasco

Estêvão em açao no amistoso entre Brasil e Austrália

OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo Souza

Abel Ferreira- Palmeiras

Palmeiras retorna às atividades com Abel, e Paulinho vai ao gramado

Nestory Irankunda, atacante da Austrália, durante partida contra a Seleção Brasileira

Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros