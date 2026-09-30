Palmeiras registra melhor aproveitamento entre clubes da Série A, mas depende de rival por feito inédito

O Palmeiras possui o melhor aproveitamento geral entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2026. O time soma 69% dos pontos disputados, contra 65,4% do Flamengo, segundo colocado. Também aparece como o melhor mandante, com 80,9% de aproveitamento, e visitante, com 57,1%, seguido pelo rival carioca nas duas categorias.

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O desempenho na temporada já garantiu aos comandados de Abel Ferreira o título do Campeonato Paulista, único torneio disputado pelo Alviverde no primeiro semestre. O clube também segue vivo em outras três frentes. Em duas delas, depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título. No Brasileirão, porém, precisa de um tropeço do Flamengo para voltar a depender exclusivamente de seus resultados.

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Apesar de ter 11 jogadores convocados nesta Data Fifa, entre seleções principais e categorias de base, o Palmeiras mantém um cronograma específico na Academia de Futebol para a sequência da temporada. Ao todo, o clube tem 14 compromissos confirmados, número que pode chegar a 16 caso elimine Fluminense e Vasco nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente.

Após o empate sem gols com o Grêmio, no Sul do país, o elenco recebeu quatro dias de descanso antes de retomar as atividades. Agora, terá cerca de três semanas sem partidas para intensificar os trabalhos, principalmente físicos, antes de receber o Bahia, no Nubank Parque, no dia 8 de outubro.

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O foco do departamento de futebol, segundo fontes ouvidas pelo Lance!, é deixar o elenco à disposição para a reta final de 2026 e acelerar a recuperação de Paulinho. Antes da pausa para os amistosos internacionais, o Palmeiras tinha, além do atacante, apenas Jefté no departamento médico. A expectativa é de que o camisa 10 inicie o processo de transição nos próximos dias e esteja à disposição na retomada do calendário nacional, ainda sem condições de começar como titular.

Jefté, por sua vez, ainda precisará de algumas semanas de recuperação após a cirurgia no joelho. A tendência é de que o lateral retorne aos gramados apenas em 2027.

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- Estamos numa crescente, colocando nosso trabalho e tendo a confiança da comissão e dos jogadores. Isso é fundamental, estamos passando essa confiança para frente. Trabalhamos esses detalhes que fazem diferença nos jogos e é dar continuidade nessa crescente - explicou Murilo.

Pela primeira vez desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, o Palmeiras segue vivo nas três principais competições do calendário nacional. Com isso, pode se tornar o primeiro clube brasileiro a conquistar, no mesmo ano, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o torneio estadual, já garantido pelo Alviverde.

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Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desempenho do Palmeiras em 2026

Geral

56 jogos 34V | 14E | 8D 69% de aproveitamento 94 gols marcados (1.7 p/ jogo) 43 gols sofridos (0.8 p/ jogo)

Brasileirão

28 jogos 16V | 9E | 3D 68% de aproveitamento 47 gols marcados (1.7 p/ jogo) 21 gols sofridos (0.8 p/ jogo)

Libertadores

10 jogos 5V | 3E | 2D 60% de aproveitamento 15 gols marcados (1.5 p/ jogo) 9 gols sofridos (0.9 p/ jogo)

Copa do Brasil

6 jogos 4V | 1E | 1D 72% de aproveitamento 15 gols marcados (2.5 p/ jogo) 4 gols sofridos (0.7 p/ jogo)

Paulistão