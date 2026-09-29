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Palmeiras registra novo déficit e conta com vendas para equilibrar caixa

Clube registra déficit de R$ 196 milhões nos primeiros oito meses de 2026

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
29/09/2026 12:11
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Leila Pereira, presidente do Palmeiras
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras encerrou agosto com déficit de R$ 39,6 milhões, em contraste com o superávit de R$ 51,7 milhões projetado para o período no orçamento da temporada. Com o resultado, o clube acumula déficit de R$ 196 milhões em 2026. Os números constam no balancete divulgado pela instituição.

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A diferença, porém, deve diminuir no próximo balancete divulgado pelo clube, que deverá incluir a venda de Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras, ao Manchester City. A negociação com o clube inglês foi fechada por 37,5 milhões de euros fixos, cerca de R$ 220 milhões, com outros 2,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 15 milhões, previstos em bônus.

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Também devem ser registradas as transferências do goleiro Kaique para o Sporting, de Portugal, e de Riquelme Fillipi para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Juntas, as operações ultrapassam R$ 50 milhões.

Comandante do Manchester City exalta boa estreia de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Allan foi vendido pelo Palmeiras ao Manchester City na última janela de transferências (Foto: Oli SCARFF / AFP)

A diretoria alviverde previa, para a atual temporada, arrecadar R$ 399 milhões com a venda de ativos do clube. Com as negociações realizadas na última janela, o Palmeiras se aproxima do valor projetado para 2026. As classificações às semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, somadas à disputa pelo título do Brasileirão, também devem garantir ao clube receitas superiores às previstas inicialmente com premiações.

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De acordo com fontes consultadas pelo Lance!, a diretoria do Palmeiras não demonstra preocupação com o déficit registrado até o momento, uma vez que priorizou a manutenção do atual elenco na disputa pelos títulos da temporada. O clube ainda possui jogadores emprestados que podem gerar receitas em futuras negociações, como o zagueiro Micael e o atacante Luighi, ambos em clubes da MLS.

Resultados financeiros apresentados pelo Palmeiras em 2026

  • Janeiro: déficit de R$ 7,8 milhões
  • Fevereiro: superávit de R$ 20 milhões
  • Março: déficit de R$ 26,8 milhões
  • Abril: déficit de R$ 21,2 milhões
  • Maio: déficit de R$ 30 milhões
  • Junho: déficit de R$ 58 milhões
  • Julho: déficit de R$ 32,3 milhões
  • Agosto: déficit de R$ 39,6 milhões
  • Total: déficit de R$ 196 milhões

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