Diretor do Palmeiras confirma renovação com joia: 'Ganhava R$ 15 mil'
Detalhes da renovação de Arthur foram revelados pelo coordenador João Paulo Sampaio
O Palmeiras renovou, nos últimos dias, o contrato do lateral Arthur, formado nas categorias de base do clube. O vínculo anterior, válido até o fim de 2029, foi estendido por mais uma temporada, segundo informações divulgadas pelo coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio.
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- Acabamos (Palmeiras) de renovar com Arthur, nosso lateral esquerdo. Para fazer a renovação dele, ganhava R$ 15 mil... - comentou João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, em entrevista ao Quadrado Mágico.
Arthur foi alvo da Fiorentina na última janela de transferências, conforme apuração do Lance!. O clube italiano estaria disposto a investir 13 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis por desempenho, pelo defensor. A diretoria alviverde, porém, não tem interesse em negociar seus principais ativos formados na base e vê no jovem uma opção para o elenco no curto prazo.
A Cria da Academia foi promovida recentemente ao elenco principal do Palmeiras e assumiu a condição de reserva imediato de Piquerez, após vencer a concorrência com Jefté. O lateral enfrenta problemas físicos no joelho e deve retornar aos gramados apenas em 2027.
Arthur soma 31 jogos pelo Palmeiras e ainda não marcou gols nem deu assistências pelo clube.
Próximo jogo do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo no dia 8 de outubro, quando recebe o Bahia, no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira soma 57 pontos, três a menos que o Flamengo, líder da competição, que também tem duas vitórias a mais. Os dois times ainda se enfrentam no fim de outubro, desta vez com mando do clube paulista.
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