Palmeiras realiza segundo treino na Data Fifa visando duelo contra o Bahia
Paulinho foi ao gramado e o Verdão também contou com jogadores das categorias de base na atividade; saiba mais.
O elenco do Palmeiras treinou na manhã deste sábado (26), na Academia de Futebol, visando o duelo contra o Bahia, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A atividade marcou o segundo trabalho técnico comandado por Abel Ferreira desde a reapresentação do grupo, ocorrida nesta sexta-feira (25), por conta da Data Fifa.
Oposição do Palmeiras pede saída de marido de Leila do Conselho após venda da SAF do Vasco
OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo Souza
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
A atividade não contou com os oito atletas convocados para suas respectivas seleções, mas teve a participação de crias das categorias de base Alviverde. A primeira parte do trabalho no campo focou em um exercício de 10x10 em dimensões reduzidas, sem os goleiros, com oito minigols dispostos nas extremidades e ênfase na posse de bola e na marcação. Na segunda etapa, a comissão realizou uma atividade 11x11 com a presença dos arqueiros.
O Verdão volta a treinar nesta segunda-feira (28), seguindo o planejamento da comissão técnica programado para o período desta Data Fifa.
Situação de Paulinho
O atacante Paulinho, em recuperação de lesão muscular, realizou trabalhos com a equipe de fisioterapia na parte interna da academia e, posteriormente, foi ao gramado para exercícios de aceleração, dando sequência ao cronograma sob supervisão do departamento médico do clube. A tendência é que o camisa 10 fique à disposição para o restante do calendário alviverde, que terá, ao menos, mais 14 partidas até o término da temporada, divididas em três competições.
Jogadores do Palmeiras convocados
- Argentina: Giay e Flaco López;
- Colômbia: Jhon Arias
- Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa;
- Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez.
Calendário dos atletas do Palmeiras na Data Fifa
Argentina:
- Argentina x Bolívia — 30 de setembro;
- Argentina x Burkina Faso — 3 de outubro;
- Argentina x Benin — 6 de outubro.
Colômbia:
- México x Colômbia — 26 de setembro;
- Colômbia x Paraguai — 2 de outubro;
- Colômbia x Peru — 6 de outubro.
Paraguai:
- Bolívia x Paraguai — 27 de setembro;
- Colômbia x Paraguai — 2 de outubro.
Uruguai:
- Japão x Uruguai — 24 de setembro;
- Coreia do Sul x Uruguai — 28 de setembro;
- Índia x Uruguai — 6 de outubro.
Próximos jogos
O Palmeiras volta a campo apenas no dia 8 de outubro, quando recebe o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, encara o Corinthians, também no Nubank Parque, antes de viajar ao Rio de Janeiro para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, diante do Fluminense.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubesHá 3 horas
Palmeiras
Oposição do Palmeiras pede saída de marido de Leila do Conselho após venda da SAF do VascoHá 20 horas
Palmeiras
OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo SouzaHá 20 horas
Palmeiras
Palmeiras retorna às atividades com Abel, e Paulinho vai ao gramadoHá 23 horas
Futebol Internacional
Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileirosHá 23 horas
Futebol Nacional
Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data FifaHá 1 dia
Mais LANCE!