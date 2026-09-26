O elenco do Palmeiras treinou na manhã deste sábado (26), na Academia de Futebol, visando o duelo contra o Bahia, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A atividade marcou o segundo trabalho técnico comandado por Abel Ferreira desde a reapresentação do grupo, ocorrida nesta sexta-feira (25), por conta da Data Fifa.

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A atividade não contou com os oito atletas convocados para suas respectivas seleções, mas teve a participação de crias das categorias de base Alviverde. A primeira parte do trabalho no campo focou em um exercício de 10x10 em dimensões reduzidas, sem os goleiros, com oito minigols dispostos nas extremidades e ênfase na posse de bola e na marcação. Na segunda etapa, a comissão realizou uma atividade 11x11 com a presença dos arqueiros.

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O Verdão volta a treinar nesta segunda-feira (28), seguindo o planejamento da comissão técnica programado para o período desta Data Fifa.

Situação de Paulinho

O atacante Paulinho, em recuperação de lesão muscular, realizou trabalhos com a equipe de fisioterapia na parte interna da academia e, posteriormente, foi ao gramado para exercícios de aceleração, dando sequência ao cronograma sob supervisão do departamento médico do clube. A tendência é que o camisa 10 fique à disposição para o restante do calendário alviverde, que terá, ao menos, mais 14 partidas até o término da temporada, divididas em três competições.

Paulinho foi ao gramado no treino do Palmeiras neste sábado (26) - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Jogadores do Palmeiras convocados

1 . Argentina: Giay e Flaco López; 2 . Colômbia: Jhon Arias 3 . Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa; 4 . Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez.

Calendário dos atletas do Palmeiras na Data Fifa

Argentina:

1 . Argentina x Bolívia — 30 de setembro; 2 . Argentina x Burkina Faso — 3 de outubro; 3 . Argentina x Benin — 6 de outubro.

Colômbia:

1 . México x Colômbia — 26 de setembro; 2 . Colômbia x Paraguai — 2 de outubro; 3 . Colômbia x Peru — 6 de outubro.

Paraguai:

1 . Bolívia x Paraguai — 27 de setembro; 2 . Colômbia x Paraguai — 2 de outubro.

Uruguai:

Japão x Uruguai — 24 de setembro;

— 24 de setembro; Coreia do Sul x Uruguai — 28 de setembro;

— 28 de setembro; Índia x Uruguai — 6 de outubro.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 8 de outubro, quando recebe o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, encara o Corinthians, também no Nubank Parque, antes de viajar ao Rio de Janeiro para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, diante do Fluminense.

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