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Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'

Lateral argentino chegou ao Verdão em 2024, superou a marca centenária e destacou o crescimento dentro e fora de campo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
16/10/2026 18:47
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Giay gria para celebrar gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Giay gria para celebrar gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Agustín Giay atingiu a marca de 100 partidas pelo Palmeiras e celebrou a evolução desde sua chegada ao clube, em 2024. Aos 22 anos, o lateral-direito vive seu melhor momento com a camisa alviverde e destacou o crescimento dentro e fora de campo.

➡️ De defensor a protagonista: Giay vive explosão ofensiva no Palmeiras

— Estou muito feliz por essa marca de 100 jogos. É uma meta muito importante, um objetivo que tinha colocado quando cheguei ao clube. A verdade é que cresci muito como jogador e como pessoa — afirmou o argentino.

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Contratado junto ao San Lorenzo, da Argentina, em junho de 2024, Giay chegou ao Verdão ainda jovem e, desde então, vem ganhando espaço. Atualmente, soma 103 partidas pela equipe e também recebeu convocações para a seleção de seu país.

O lateral foi um dos destaques da goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro, quando marcou dois gols.

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Giay projeta reta final decisiva pelo Palmeiras

Além de comentar a evolução individual, Giay falou sobre os desafios do Palmeiras na reta final de 2026. O clube segue na disputa pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

— É a parte final, quando todo mundo tem que dar o seu melhor e não se pode guardar nada. Estamos na briga por todas as taças e a gente quer conquistar. Temos de fazer renúncias agora para, no final, dar tudo certo — declarou.

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O argentino também valorizou a qualidade do elenco e o apoio dos torcedores. Para ele, a equipe tem condições de buscar os títulos nas competições que disputa.

— Sou um cara que gosta de brincar com as pessoas com quem compartilho, afinal a gente se vê todos os dias e acho que é necessário ter momentos de desfrutar. Quando levamos com alegria, as coisas tendem a correr bem — finalizou.

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O camisa 4 será baixa da partida deste sábado (17), contra o Athletico-PR, por estar suspenso. Além dele, o zagueiro Gustavo Gómez também foi advertido na última partida e, por estar pendurado, também é baixa. O centroavante Vitor Roque se recupera de entorse no tornozelo direito e ainda não foi liberado para realizar treinos no campo.

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