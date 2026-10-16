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Palmeiras terá ingressos mais baratos para duelo contra o RB Bragantino em Barueri; confira

Clube anunciou redução nos preços dos ingressos da partida do dia 24 de outubro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/10/2026 17:11
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O Palmeiras recebe o Grêmio, na Arena Barueri, pelo Brasileirão
O Palmeiras recebe o Grêmio, na Arena Barueri, pelo Brasileirão (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Palmeiras reduziu o preço dos ingressos para a partida contra o RB Bragantino, marcada para o dia 24, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Contando com o apoio de sua torcida, todos os setores do estádio terão valor único de R$ 40,00 – valor mínimo previsto pelo regulamento do torneio. Ainda há opção de meia-entrada para quem se encaixar no regulamento mediante comprovação.

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Os ingressos estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de sábado (17), às 12h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Para ter acesso aos descontos oferecidos pelo Avanti, basta o sócio-torcedor selecionar um ingresso de um setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em "Adicionar um desconto".

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Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até segunda (19), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias da Arena Barueri.

Vale lembrar que o acesso ao estádio será feito por meio do sistema de reconhecimento facial em todos os setores.

Ingressos Palmeiras x RB Bragantino
Foto: Divulgação / Palmeiras

Torcedores que não fazem parte do Programa Avanti podem comprar os seus ingressos com os seguintes preços:

Setor A (Portão 4): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor A1 (Portões 5 e 6): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor C (Portão 16): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor C1 (Portões 13 e 15): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor D1 (Portão 12): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

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