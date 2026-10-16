Palmeiras terá ingressos mais baratos para duelo contra o RB Bragantino em Barueri; confira
Clube anunciou redução nos preços dos ingressos da partida do dia 24 de outubro
O Palmeiras reduziu o preço dos ingressos para a partida contra o RB Bragantino, marcada para o dia 24, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Contando com o apoio de sua torcida, todos os setores do estádio terão valor único de R$ 40,00 – valor mínimo previsto pelo regulamento do torneio. Ainda há opção de meia-entrada para quem se encaixar no regulamento mediante comprovação.
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Os ingressos estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de sábado (17), às 12h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Para ter acesso aos descontos oferecidos pelo Avanti, basta o sócio-torcedor selecionar um ingresso de um setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em "Adicionar um desconto".
Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até segunda (19), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias da Arena Barueri.
Vale lembrar que o acesso ao estádio será feito por meio do sistema de reconhecimento facial em todos os setores.
Torcedores que não fazem parte do Programa Avanti podem comprar os seus ingressos com os seguintes preços:
Setor A (Portão 4): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor A1 (Portões 5 e 6): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor C (Portão 16): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor C1 (Portões 13 e 15): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
Setor D1 (Portão 12): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
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