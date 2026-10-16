Vitor Roque segue em tratamento e ainda não vai a campo no Palmeiras; veja provável escalação
Centroavante ainda não foi liberado para treinar com o elenco na Academia de Futebol
O elenco do Palmeiras deu sequência ao treinamento visando à partida contra o Athletico-PR, marcada para este sábado (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira terá algumas baixas para este duelo na briga pela liderança da competição.
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O centroavante Vitor Roque seguiu tratamento de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na goleada sobre o Corinthians, e ficou sob cuidado do Núcleo de Saúde e Performance. Ele não deve viajar com a delegação alviverde. Além dele, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-direito Giay estão suspensos e também não enfrentam o Furacão.
O duelo tem importância na briga pela liderança. Atual vice-líder do Nacional, o Verdão tem 63 pontos, um a menos que o primeiro colocado, o Flamengo, e dez à frente do próprio clube paranaense, que ocupa a terceira colocação na tabela de classificação.
Provável escalação do Palmeiras:
Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs e Barboza; Khellven, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.
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