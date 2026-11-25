Fan Fest tem 'guerra' de taças entre Palmeiras e Estudiantes e cerveja a R$ 40
Espaço oficial da Conmebol em Montevidéu reúne camisas históricas dos finalistas, ativações interativas e entrada gratuita mediante cadastro prévio
De "guerra" de taças a campos de futebol, a Conmebol organizou uma Fan Fest para os torcedores que estarão presentes em Montevidéu para acompanhar a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, que acontece neste sábado (28).
Logo na entrada da Fan Fest organizada pela Conmebol para a final da Libertadores, os torcedores se deparam com uma espécie de "guerra" de taças entre Palmeiras e Estudiantes, dois dos clubes mais vencedores da história da competição. De um lado, três camisas alviverdes, representantes das conquistas de 1999, 2020 e 2021. Do outro, quatro uniformes argentinos, entre eles o utilizado por Verón na edição de 2009, quando o hoje presidente do Estudiantes ainda atuava como jogador.
Embora o público ainda seja tímido, os torcedores confraternizam sem problemas. A presença de uruguaios chama a atenção, com camisas de Nacional e Peñarol espalhadas pelo espaço.
Entre as atrações, há campos de futebol em tamanho reduzido, réplicas da taça da Libertadores, exposição de roupas relacionadas à competição e ativações de marcas patrocinadoras do torneio.
Na alimentação, as opções são variadas, mas os preços pesam no bolso. Uma cerveja da marca oficial da Libertadores custa 260 pesos uruguaios (cerca de R$ 40). Um hambúrguer sai por 400 pesos (R$ 60), enquanto um refrigerante custa aproximadamente R$ 30.
Funcionamento da Fan Fest
A Fan Fest oficial organizada pela Conmebol, denominada "Libertadores Experience", abriu suas portas pela primeira vez na tarde desta quarta-feira (25) e seguirá com programação ativa até sexta-feira (27), véspera da decisão continental. Durante os três dias de evento, o horário de funcionamento do espaço ao público tem início às 16h e encerramento às 22h (de Brasília).
Para acessar todas as atrações da Fan Fest, não é necessário comprar nenhum ingresso, já que a entrada é totalmente gratuita. Porém, por questões de controle e segurança, a Conmebol exige que cada torcedor realize um cadastro prévio pela internet. Após o preenchimento dos dados, o sistema gera um QR Code individual, que funciona como passe de entrada obrigatório nas catracas. O evento está montado na Rambla Park, em Montevidéu, no Uruguai.
Veja fotos
Mais LANCE!
Paulitão 2027 terá classicos nas primeiras rodadas; veja os jogos
FPF divulga calendário da edição que celebra os 125 anos do estadual
Elenco do Palmeiras faz festa antes de embarcar para a final da Libertadores
Clube busca o tetracampeonato mais importante do continente
Dupla avança em recuperação, e Palmeiras mira 'força máxima' contra Estudiantes
Alviverde conta com Piquerez e Murilo em treino antes de embarcar para Montevidéu
Jornalista usa queda do Flamengo na Libertadores para alertar Palmeiras
Eliminação do Flamengo na Libertadores foi usada como exemplo
Com baixas por suspensão e lesão, Estudiantes ainda tem dúvidas para enfrentar o Palmeiras
Equipe comandada por Alexander Medina viaja nesta quarta-feira (25) para Montevidéu; veja programação e saiba mais sobre a preparação
Atitude de Abel em derrota do Palmeiras irrita torcedores
Mesmo com o triunfo, a Chapecoense não foge mais do rebaixamento
Rival do Palmeiras, Estudiantes protagonizou final violenta que terminou com jogadores presos
Marcada por agressões e expulsões, decisão teve atletas do Estudiantes detidos por 30 dias e Néstor Combín preso por 12 horas na Argentina
Palmeiras x Estudiantes: final projeta movimentação de meio bilhão e antecipa desafios da Copa
Conmebol estima impacto superior a US$ 70 milhões; Montevidéu tem hotéis 100% reservados segundo a Câmara Uruguaia de Turismo (CAMTUR)
Abel revive tática no Palmeiras e indica time para final da Libertadores
Comissão volta a poupar principais peças antes de decisão; trio perde espaço em derrota para a Chapecoense
Torcedores do Flamengo reagem à derrota do Palmeiras: 'Timinho'
Equipe foi derrotada na última partida antes da final da Libertadores
Veja os gols da vitória da Chapecoense sobre o Palmeiras no Brasileirão
Jogo era o último antes do Alviverde enfrentar o Estudiantes na Libertadores
Palmeiras preserva titulares para a final da Libertadores e perde para a Chapecoense
Equipes se enfrentaram pela 37ª rodada do Brasileirão; veja tudo o que aconteceu no jogo
Escalação: Abel mescla reservas e jovens da base do Palmeiras para enfrentar a Chapecoense
Equipes se enfrentam logo mais, às 18h, pela 37ª rodada do Brasileirão
Chapecoense prepara homenagens pelos dez anos do acidente aéreo; veja programação
Clube terá exposição, vigília, culto ecumênico e inauguração de memorial em Chapecó; Lance! também publica especial sobre a tragédia
Chapecoense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Palmeiras: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Ex-Palmeiras e companheiro de Endrick, Gabriel Vareta marca primeiro gol como profissional no futebol árabe
Zagueiro de 21 anos balançou as redes na goleada do Al-Wasl sobre o Tractor, pela Champions League Elite da Ásia
Inteligência artificial crava placar em Chapecoense x Palmeiras
Jogo é válido pelo Brasileirão