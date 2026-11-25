De "guerra" de taças a campos de futebol, a Conmebol organizou uma Fan Fest para os torcedores que estarão presentes em Montevidéu para acompanhar a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, que acontece neste sábado (28).

Logo na entrada da Fan Fest organizada pela Conmebol para a final da Libertadores, os torcedores se deparam com uma espécie de "guerra" de taças entre Palmeiras e Estudiantes, dois dos clubes mais vencedores da história da competição. De um lado, três camisas alviverdes, representantes das conquistas de 1999, 2020 e 2021. Do outro, quatro uniformes argentinos, entre eles o utilizado por Verón na edição de 2009, quando o hoje presidente do Estudiantes ainda atuava como jogador.

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Embora o público ainda seja tímido, os torcedores confraternizam sem problemas. A presença de uruguaios chama a atenção, com camisas de Nacional e Peñarol espalhadas pelo espaço.

Entre as atrações, há campos de futebol em tamanho reduzido, réplicas da taça da Libertadores, exposição de roupas relacionadas à competição e ativações de marcas patrocinadoras do torneio.

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Na alimentação, as opções são variadas, mas os preços pesam no bolso. Uma cerveja da marca oficial da Libertadores custa 260 pesos uruguaios (cerca de R$ 40). Um hambúrguer sai por 400 pesos (R$ 60), enquanto um refrigerante custa aproximadamente R$ 30.

Funcionamento da Fan Fest

A Fan Fest oficial organizada pela Conmebol, denominada "Libertadores Experience", abriu suas portas pela primeira vez na tarde desta quarta-feira (25) e seguirá com programação ativa até sexta-feira (27), véspera da decisão continental. Durante os três dias de evento, o horário de funcionamento do espaço ao público tem início às 16h e encerramento às 22h (de Brasília).

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Para acessar todas as atrações da Fan Fest, não é necessário comprar nenhum ingresso, já que a entrada é totalmente gratuita. Porém, por questões de controle e segurança, a Conmebol exige que cada torcedor realize um cadastro prévio pela internet. Após o preenchimento dos dados, o sistema gera um QR Code individual, que funciona como passe de entrada obrigatório nas catracas. O evento está montado na Rambla Park, em Montevidéu, no Uruguai.

Veja fotos

Taça gigante da Libertadores exposta na Fan Fest - (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Espaço oficial da Fan Fest Conmebol em Montevidéu - (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Espaço oficial da Fan Fest Conmebol em Montevidéu - (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Espaço oficial da Fan Fest Conmebol em Montevidéu - (Foto: Vitor Palhares / Lance!)