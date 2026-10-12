Agustín Giay vive um momento de destaque no Palmeiras e passou a chamar atenção também pela contribuição ofensiva. Se em um passado recente o argentino era cobrado por isso, agora, depois de marcar contra a LDU, pela Libertadores, em setembro, o lateral-direito balançou as redes duas vezes no clássico contra o Corinthians neste final de semana. A sequência de gols reforça uma mudança que também aparece nos números do jogador ao longo deste Brasileirão.

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A boa fase de Giay também ganhou destaque com a seleção argentina. Na despedida de Lionel Messi com a camisa da seleção, contra Benin, o lateral do Palmeiras sofreu o pênalti convertido pelo camisa 10, que marcou seu último gol pela equipe nacional. O episódio antecedeu a atuação decisiva no Derby e reforçou a sequência positiva vivida pelo jogador.

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Contratado para atuar na lateral direita, Giay construiu sua trajetória no Palmeiras com características ligadas principalmente à marcação. Ao longo da temporada, principalmente no segundo semestre, porém, o argentino passou a aparecer de forma mais efetiva no campo de ataque e ampliou sua participação nas jogadas ofensivas da equipe.

O contraste fica mais evidente na comparação entre os dois turnos do Brasileirão. No primeiro turno, Giay atuou em 15 jogos, sendo 11 como titular. O lateral não marcou gols e registrou média de 0,3 passe decisivo por partida. Já no segundo turno, em nove atuações, sendo oito como titular, balançou as redes duas vezes e elevou esse índice para 1,1 passe decisivo por jogo, segundo dados do Sofascore.

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Os números também apontam uma evolução na participação com a bola. Giay passou de 23,5 passes certos por partida no primeiro turno para 35,4 no segundo. Nos cruzamentos certos, a média subiu de 0,1 para 0,7 por jogo, enquanto o aproveitamento nesse fundamento passou de 5% para 25%.

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Números mostram evolução de Giay no Brasileirão

A comparação entre os turnos também aponta melhora na eficiência do argentino nos duelos. O índice de aproveitamento passou de 52% para 67%, enquanto a média de interceptações subiu de 0,5 para 0,8 por partida.

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Os dados ajudam a dimensionar a evolução do jogador durante o campeonato, especialmente na participação ofensiva. Embora continue exercendo uma função defensiva, Giay passou a contribuir mais na construção das jogadas e a aparecer em situações de finalização.

— Fizemos os gols que precisávamos fazer. Temos cada jogo como uma final. Obviamente, é bonito e lindo ganhar um Derby, porque para a torcida e para nós é um jogo muito importante. Estamos focados, agora é Libertadores, precisamos fazer um bom jogo lá (contra o Fluminense) — disse Giay, após a vitória no Derby.

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Temporada de Giay pelo Palmeiras

Considerando todas as competições disputadas pelo clube em 2026, Giay soma três gols e uma assistência em 41 partidas, sendo 34 como titular. Os números gerais incluem os dois gols marcados no clássico contra o Corinthians e o gol diante da LDU.

No Brasileirão, são dois gols em 24 jogos, com 19 titularidades. O desempenho no segundo turno ajuda a explicar o momento recente do lateral, que ganhou espaço e passou a oferecer mais alternativas ao Palmeiras também no setor ofensivo.

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