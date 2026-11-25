A delegação do Palmeiras entrou na festa com os torcedores antes do embarque para a final da Libertadores, no Uruguai. Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo dos jogadores e funcionários pulando e cantando ao lado dos fãs ainda em São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Na Academia do Futebol, o Palmeiras montou uma estrutura com uma bandeira escrita "Obsessão" em menção ao valor que o clube dá para a Libertadores. Antes de entrarem no ônibus, os atletas foram muito festejados pelos torcedores presentes no local.

continua após a publicidade

A torcida do Palmeiras também prepara uma grande festa na chegada da delegação ao Aeroporto de Guarulhos, onde o elenco embarca para a decisão da Libertadores. É um clima de empolgação em busca do tetracampeonato continental, mas da vingança contra o Estudiantes.

Palmeiras espera ter força máxima para a final da Libertadores

No último treino realizado no Brasil, Piquerez e Murilo avançaram nas recuperações de suas lesões e devem estar à disposição de Abel Ferreira contra o Estudiantes. A expectativa é de que o zagueiro atue ao lado de Gustavo Gómez e Alexander Barboza na defesa.

continua após a publicidade

Abel Ferreira decidiu preservar 14 jogadores do Palmeiras no jogo contra a Chapecoense visando a final da Libertadores. Dessa forma, o Verdão espera ter força máxima e dar diferentes opções técnicas e táticas para o treinador português no jogo mais importante da temporada.

📲 Para acompanhar as notícias do Palmeiras, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.