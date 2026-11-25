Elenco do Palmeiras faz festa antes de embarcar para a final da Libertadores
Clube busca o tetracampeonato mais importante do continente
A delegação do Palmeiras entrou na festa com os torcedores antes do embarque para a final da Libertadores, no Uruguai. Nas redes sociais, o clube publicou um vídeo dos jogadores e funcionários pulando e cantando ao lado dos fãs ainda em São Paulo.
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Na Academia do Futebol, o Palmeiras montou uma estrutura com uma bandeira escrita "Obsessão" em menção ao valor que o clube dá para a Libertadores. Antes de entrarem no ônibus, os atletas foram muito festejados pelos torcedores presentes no local.
A torcida do Palmeiras também prepara uma grande festa na chegada da delegação ao Aeroporto de Guarulhos, onde o elenco embarca para a decisão da Libertadores. É um clima de empolgação em busca do tetracampeonato continental, mas da vingança contra o Estudiantes.
Palmeiras espera ter força máxima para a final da Libertadores
No último treino realizado no Brasil, Piquerez e Murilo avançaram nas recuperações de suas lesões e devem estar à disposição de Abel Ferreira contra o Estudiantes. A expectativa é de que o zagueiro atue ao lado de Gustavo Gómez e Alexander Barboza na defesa.
Abel Ferreira decidiu preservar 14 jogadores do Palmeiras no jogo contra a Chapecoense visando a final da Libertadores. Dessa forma, o Verdão espera ter força máxima e dar diferentes opções técnicas e táticas para o treinador português no jogo mais importante da temporada.
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