Lyon x Lillestrom: onde assistir, horário e escalações
Lyon x Lillestrom: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
O Lyon recebe o Lillestrom nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, na França, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27. Os franceses chegam embalados por uma vitória no Campeonato Francês e tentam aproveitar o fator casa para avançar na competição. Já os noruegueses buscam recuperação após um resultado negativo na última rodada do torneio continental. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Lyon chega confiante para o compromisso europeu. No último sábado (21), a equipe comandada por Carlos Vicens venceu o Lille por 1 a 0, pela Ligue 1, e agora tenta manter o bom momento diante de sua torcida.
Na Europa League, os franceses buscam conquistar mais três pontos para fortalecer sua campanha na fase de liga e se aproximar da classificação para a próxima etapa. Jogando no Groupama Stadium, o Lyon aposta na força como mandante para confirmar o favoritismo.
O Lillestrom, por sua vez, tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Viktoria Plzen, no dia 5 de novembro, pela própria Europa League. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe norueguesa, que precisa reagir para melhorar sua situação na competição.
Diante de um adversário que vive momento positivo, o Lillestrom terá o desafio de buscar um resultado importante fora de casa para seguir na disputa por uma vaga na próxima fase.
Ficha técnica
LYON X LILLESTROM
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, na França
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Lyon (Técnico: Carlos Vicens): D. Greif; Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher e Z. Athekame; C. Tolisso, T. Tessmann e M. Bidstrup; K. Merah, K. Nakamura e E. Nuamah.
Lillestrom (Técnico: H. Ødegaard): P. Dahlberg; S. Kristiansen, R. Gabrielsen, L. Ranger e Y. Paintsil; F. Ottosson, E. Kitolano e Y. Ibrahimaj; G. Nyheim, F. Gulbrandsen e Vá.
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