Juventus x Omonia Nicosia: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Omonia Nicosia: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
A Juventus recebe o Omonia Nicosia nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27. Os italianos chegam ao confronto após uma goleada no Campeonato Italiano e buscam manter o bom momento na competição continental. Do outro lado, os cipriotas tentam se recuperar de uma derrota na última rodada. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Juventus chega embalada para o compromisso europeu. No último domingo (22), a equipe comandada por Luciano Spalletti venceu o Venezia por 4 a 0, pela Serie A, e agora tenta levar o bom desempenho para a Europa League.
Na competição continental, a Velha Senhora aparece na liderança da classificação, de acordo com as informações disponíveis, e busca mais três pontos para fortalecer sua campanha na primeira fase.
O Omonia Nicosia, por sua vez, chega pressionado após perder para o NEC por 3 a 1, no dia 5 de novembro, pela Europa League. A equipe cipriota ocupa uma posição inferior à Juventus na classificação e terá um desafio complicado fora de casa.
Diante dos italianos, o Omonia tenta surpreender para voltar a pontuar e melhorar sua situação no torneio.
Ficha técnica
JUVENTUS X OMONIA NICOSIA
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Allianz Stadium, em Turim, na Itália
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Escalações prováveis
Juventus
G. Vicario; J. Cabal, L. Kelly, Bremer e Z. Çelik; T. Koopmeiners, Douglas Luiz e W. McKennie; K. Alajbegović, E. Zhegrova e R. Kolo Muani.
Omonia Nicosia
T. Kaminski; Ľ. Šatka, S. Coulibaly, J. Duverne e M. Marić; P. Andreou, F. Tănase e Ewandro; M. Mayambela, J. Montnor e L. Diony.
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