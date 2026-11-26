Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (26) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelas competições europeias e pelo Brasileirão Série A. Os destaques ficam para São Paulo x Remo-PA, Juventus x Omonia Nicosia, Lyon x Lillestrom e Viktoria Plzen x Benfica.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 26 de novembro de 2026):
Liga
11h25 – Al Fateh x Al Riyadh
12h05 – Abha x Al Shabab Riyadh
14h30 – Al Faysaly Al Majmaah x Diriyah Club
UEFA Conference League
12h30 – Kairat Almaty x Mjällby
14h45 – Ajax x Thun
14h45 – Brann Bergen x Aarhus
14h45 – Pafos x Midtjylland
14h45 – Egnatia Rrogozhine x Lincoln Red Imps
14h45 – Heart of Midlothian x Monaco
14h45 – Kauno Žalgiris x Riga
14h45 – Jablonec x Lugano
14h45 – Iberia 1999 x Getafe
14h45 – Brighton & Hove Albion x Universitatea Craiova
17h00 – Borac Banja Luka x Atalanta
17h00 – Freiburg x Twente
17h00 – Braga x KuPS
17h00 – CSKA Sofia x Trabzonspor
17h00 – Gent x Estrela Vermelha
17h00 – Inter Club d'Escaldes x Kobenhavn
17h00 – Hajduk Split x Sint Truidense
17h00 – Nordsjaelland x Panathinaikos
Liga Europa
14h45 – Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen
14h45 – Olympiakos x Milan
14h45 – Salzburg x Ararat-Armenia
14h45 – Celta de Vigo x Bournemouth
14h45 – Union Saint-Gilloise x Lech Poznan
14h45 – Viktoria Plzen x Benfica
14h45 – Olympique de Marseille x Levski Sofia
14h45 – Besiktas x Hapoel Beer Sheva
17h00 – Sparta Praga x AZ Alkmaar
17h00 – Juventus x Omonia Nicosia
17h00 – Sunderland x Jagiellonia Bialystok
17h00 – OFI Heraklion x Anderlecht
17h00 – Torreense x Celtic
17h00 – Lyon x Lillestrom
17h00 – Hoffenheim x Sturm Graz
17h00 – Ferencvárosi x Celje
17h00 – NEC x Rennes
17h00 – Crystal Palace x Real Sociedad
Brasileirão Série A
20h – São Paulo x Remo-PA
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
São Paulo x Remo: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Remo: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A
Club Brugge x Liverpool: onde assistir, horário e escalações
Club Brugge x Liverpool: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
Lille x Bayern Munique: onde assistir, horário e escalações
Lille x Bayern Munique: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
PSG x Roma: onde assistir, horário e escalações
Paris Saint Germain x Roma: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Sabah x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Sabah x Barcelona: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
Sporting x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Sporting x Manchester United: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Chapecoense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Palmeiras: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Como assistir aos jogos da Champions League na HBO Max?
Rodada terá 9 jogos nesta terça-feira (24)
Brasil x Tanzânia pelo Mundial Sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Seleção Brasileira enfrenta os africanos nesta terça-feira (24), pela segunda rodada do Grupo I; veja as informações da partida, desfalques e arbitragem
Feyenoord x Porto: onde assistir, horário e escalações
Feyenoord x Porto: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações
Manchester City x Napoli: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Borussia Dortmund: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Real Madrid x PSV Eindhoven: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x PSV Eindhoven: pela 5ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Sesc Flamengo x Osasco na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23) pela sétima rodada
Santos x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão