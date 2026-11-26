Olympiakos x Milan: onde assistir, horário e escalações
Olympiakos x Milan: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Olympiacos e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 14h45 (de Brasília), no estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, na Grécia, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League. As equipes vivem momentos distintos na competição: enquanto os gregos aparecem na sexta colocação, com 10 pontos, os italianos ocupam o 28º lugar, com apenas três pontos, e estão fora da zona de classificação. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Olympiacos vive uma temporada positiva. Em 20 partidas disputadas, a equipe soma 14 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. O bom desempenho também aparece na Europa League, na qual os gregos conquistaram três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas.
Os resultados positivos foram contra Jagiellonia Bialystok, Marseille e Sparta Praga. Na rodada passada, a equipe empatou com o Rennes. Com apenas um gol sofrido no torneio continental, o time comandado por Imanol Alguacil tenta aproveitar o fator casa para continuar entre os primeiros colocados.
O Milan, por sua vez, enfrenta dificuldades na competição europeia. Apesar de ocupar a quarta posição do Campeonato Italiano, com 27 pontos, cinco a menos que a líder Lazio, os italianos ainda não conseguiram engrenar na Europa League.
A equipe de Ruben Amorim venceu apenas uma partida no torneio, contra o Red Bull Salzburg, por 4 a 0, fora de casa. Depois disso, sofreu três derrotas consecutivas, diante de Benfica, Bournemouth e Ferencváros. Na 28ª colocação, o Milan precisa pontuar na Grécia para melhorar sua situação na tabela e seguir na disputa por uma vaga na próxima fase.
Ficha técnica
OLYMPIACOS X MILAN
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, na Grécia
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Olympiacos (Técnico: Imanol Alguacil): Ortega; Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola e Nayair Tiknizyan; Lorenzo Scipioni, Freuler, Leon Bailey e Jota Silva; Kostas Fortounis e Marius Mouandilmadji.
Milan (Técnico: Ruben Amorim): Mike Maignan; Mario Gila, Koni De Winter e Sankhoun Diawara; Adrien Rabiot, Christian Comotto, Diego Moreira, Lorenzo Ossola e Yunus Musah; Christian Pulisic e Gonçalo Ramos.
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