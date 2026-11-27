Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto reúne duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. Enquanto o Tricolor tenta alcançar os mineiros e confirmar sua vaga na Libertadores de 2027, a Raposa busca mais uma vitória para garantir matematicamente a terceira colocação. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!

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Ficha do jogo VIL AGO Campeonato Brasileirão Série B 2026 Data e Hora 27/11/2026, 20:00 Local Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia, Goiás Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

O Fluminense chega embalado para o compromisso no Maracanã. Na quarta colocação, com 63 pontos, o time carioca venceu seus últimos quatro jogos pelo Brasileirão e tenta manter a sequência positiva diante de sua torcida.

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Na rodada passada, a equipe tricolor superou o Mirassol por 1 a 0. Agora, uma nova vitória pode aproximar o Fluminense do Cruzeiro na classificação e confirmar matematicamente a presença do clube na próxima edição da Libertadores.

O Cruzeiro, por sua vez, também vive grande fase na competição. Terceiro colocado, com 66 pontos, o time mineiro acumula seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e chega ao Rio de Janeiro depois de vencer a Chapecoense por 2 a 1.

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Com a possibilidade de assegurar a terceira posição de forma antecipada, a Raposa busca mais três pontos fora de casa. O confronto também representa uma oportunidade de ampliar a vantagem sobre o próprio Fluminense na reta final da temporada.

Ficha técnica

FLUMINENSE X CRUZEIRO

🏆 Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Silva e Zé Lucas; Marquinhos, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge.

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Equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Arte/Lance!)

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