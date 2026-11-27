Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Nottingham Forest x Chelsea: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Nottingham Forest e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 17h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham, pela abertura da 12ª rodada da Premier League 2026/27. As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes: os donos da casa tentam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os Blues buscam encerrar uma sequência negativa para voltar à disputa pelas primeiras posições. Clique para assistir no Disney+ com Lance Plus!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Nottingham Forest ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento após vencer o Manchester City por 3 a 1 na última rodada. Apesar do resultado positivo, a equipe comandada por Oliver Glasner ocupa a 17ª colocação, com nove pontos, e está à frente do Sunderland apenas pelos critérios de desempate.
Para o compromisso em casa, o Forest espera contar com reforços importantes. Daniel Muñoz deve retornar à ala direita, enquanto Callum Hudson-Odoi, ex-jogador do Chelsea, voltou aos treinamentos e pode aparecer entre os relacionados. Por outro lado, Nicolo Savona, lesionado no joelho, e Nicolas Dominguez, com um problema muscular, são desfalques.
O Chelsea, por sua vez, atravessa um momento complicado. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos e vem de uma goleada por 4 a 1 para o Leeds. Com 16 pontos, os comandados de Xabi Alonso ocupam a oitava posição e precisam reagir para não se distanciarem ainda mais do G-4.
Apesar da sequência negativa, o treinador espanhol conta com o respaldo da diretoria e permanece no cargo. O problema para o confronto desta sexta-feira está também no departamento médico: João Pedro, Reece James, Jorrel Hato, Jamie Gittens e Maxence Lacroix estão fora por lesão. Moisés Caicedo é dúvida após sentir dores nas costas na última partida.
Ficha técnica
NOTTINGHAM FOREST X CHELSEA
- 🏆 Competição: 12ª rodada da Premier League 2026/27
- 📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
- 📍 Local: City Ground, em Nottingham, na Inglaterra
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner): Matz Sels; Murillo, Nikola Milenkovic e Matheus Cunha; Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager e Neco Williams; Morgan Gibbs-White e Dan Ndoye; Liam Delap.
Chelsea (Técnico: Xabi Alonso): Emiliano Martinez; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill e Facundo Chavarria; Lewis Henderson e Romeo Lavia; Pedro Neto, Cole Palmer e Morgan Rogers; Emanuel Emegha.
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