Celta de Vigo x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações
Celta de Vigo x Bournemouth: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
O Celta de Vigo recebe o Bournemouth nesta quinta-feira (26), às 14h45 (de Brasília), no estádio Abanca-Balaídos, em Vigo, na Espanha, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27. As equipes chegam ao confronto após resultados distintos em seus respectivos campeonatos nacionais. Enquanto os espanhóis tentam se recuperar de uma derrota na competição europeia, os ingleses vêm de vitória pela Premier League. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Celta de Vigo busca recuperação na Europa League após ser derrotado na última rodada. A equipe comandada por Claudio Giráldez também vem de um resultado negativo no Campeonato Espanhol, com derrota por 2 a 1 para o Real Madrid.
Jogando diante de sua torcida, os espanhóis tentam aproveitar o fator casa para voltar a vencer no torneio continental e melhorar sua situação na classificação. O confronto também representa uma oportunidade de recuperação após a sequência de resultados adversos.
O Bournemouth, por sua vez, chega mais confiante depois de vencer o Nottingham Forest por 2 a 0, pela Premier League. A equipe inglesa tenta aproveitar o resultado positivo no campeonato nacional para conquistar mais pontos na Europa League.
Sob o comando de M. Rose, os ingleses encaram o compromisso fora de casa como uma oportunidade de fortalecer a campanha na fase de liga e avançar na disputa por uma vaga na próxima etapa.
Ficha técnica
CELTA DE VIGO X BOURNEMOUTH
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: estádio Abanca-Balaídos, em Vigo, na Espanha
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez): I. Radu; Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez e Javi Galán; Sergio Carreira, I. Moriba e Hugo Burcio; Hugo Álvarez, W. Swedberg e Pablo Durán.
Bournemouth (Técnico: M. Rose): Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill e A. Smith; R. Christie, T. Adams e M. Tavernier; J. Kluivert, Rayan e Evanilson.
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