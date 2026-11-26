Viktoria Plzen x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Viktoria Plzen x Benfica: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
O Viktoria Plzen recebe o Benfica nesta quinta-feira (26), às 14h45 (de Brasília), no estádio Mesta Plzne, na República Tcheca, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27. Os donos da casa tentam aproveitar o fator campo para surpreender os portugueses, que vivem grande fase na competição e chegam com 100% de aproveitamento. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Viktoria Plzen faz uma temporada de altos e baixos, mas chega ao confronto com motivos para acreditar em um bom resultado. A equipe ocupa a sétima posição do Campeonato Tcheco e está invicta há cinco partidas em todas as competições.
Na Europa League, porém, a campanha é mais complicada. Os tchecos perderam os três primeiros jogos da fase de liga e só conseguiram reagir na rodada passada, quando venceram o Lillestrom, da Noruega. Com três pontos, o Viktoria Plzen inicia a rodada na 30ª colocação, fora da zona de classificação para os playoffs.
O Benfica, por outro lado, vive um momento positivo no torneio continental. A equipe portuguesa lidera a classificação com 100% de aproveitamento e busca mais uma vitória para encaminhar a classificação direta às oitavas de final.
Mesmo com a possibilidade de preservar alguns titulares, o time comandado por Marco Silva pretende manter o bom desempenho. A expectativa é de que os portugueses utilizem uma formação competitiva para buscar os três pontos fora de casa.
Ficha técnica
VIKTORIA PLZEN X BENFICA
- 🏆 Competição: quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/27
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: estádio Mesta Plzne, na República Tcheca
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Viktoria Plzen (Técnico: Radoslav Kovac): Wiegele; Paliscak, Dweh e Prebsl; Gabriel, Hrosovsky, Cerv e Doski; Sojka; Adu e Memic.
Benfica (Técnico: Marco Silva): Trubin; Banjaqui, Circati, Tomás Araújo e El Karouani; Manu Silva e Sudakov; Rafa Silva, Echeverri e Schjelderup; Durán.
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