Botafogo x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Duelo é decisivo tanto na luta contra o rebixamento como por vaga na Libertadores
Botafogo e Bahia se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo terá transmissão do Premiere, no pay-per-view. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
+ Botafogo sem força pode ser salvo por 'abraço' da torcida no último jogo em casa
As duas equipes chegam com objetivos diferentes para o que encaram como uma decisão. Com 43 pontos, o Botafogo, que vem de empate em casa com o São Paulo, precisa vencer para escapar do rebaixamento e não depender de mais resultados nos últimos duelos da temporada.
Do outro lado, o Bahia, na parte superior da tabela, com 54 pontos, quer se recuperar da derrota em Salvador para o Coritiba, de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores.
A arbitragem da partida será de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC). Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) será o responsável pelo VAR.
Veja prováveis escalações de Botafogo x Bahia:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BAHIA
🏆 Brasileirão - 37ª rodada
📆 Data e horário: sábado, de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão, Justino e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.
Mais LANCE!
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: pela 11ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalações
Corinthians x Grêmio: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Internacional x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Internacional x Red Bull Bragantino: pela 37ª rodada do Brasileirão
Atlético Mineiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Vasco: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vila Nova-GO x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações
Vila Nova-GO x Atlético-GO: no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Argentina x Alemanha: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam pela fase de amistosos femininos
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar nesta sexta-feira (27)
Penúltima etapa da temporada acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Nottingham Forest x Chelsea: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e prováveis escalações
Fluminense x Cruzeiro: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (27/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Superliga Masculina: confira a programação de transmissões da rodada
Clássico entre Cruzeiro e Minas é destaque da sexta rodada, com transmissão do sportv2
Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Cruzeiro: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.
Juventus x Omonia Nicosia: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Omonia Nicosia: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Lyon x Lillestrom: onde assistir, horário e escalações
Lyon x Lillestrom: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Celta de Vigo x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações
Celta de Vigo x Bournemouth: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Olympiakos x Milan: onde assistir, horário e escalações
Olympiakos x Milan: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Viktoria Plzen x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Viktoria Plzen x Benfica: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
São Paulo x Remo: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Remo: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A