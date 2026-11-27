Botafogo e Bahia se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo terá transmissão do Premiere, no pay-per-view. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!

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As duas equipes chegam com objetivos diferentes para o que encaram como uma decisão. Com 43 pontos, o Botafogo, que vem de empate em casa com o São Paulo, precisa vencer para escapar do rebaixamento e não depender de mais resultados nos últimos duelos da temporada.

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Do outro lado, o Bahia, na parte superior da tabela, com 54 pontos, quer se recuperar da derrota em Salvador para o Coritiba, de olho em uma vaga na próxima edição da Libertadores.

A arbitragem da partida será de Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC). Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) será o responsável pelo VAR.

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Veja prováveis escalações de Botafogo x Bahia:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

🏆 Brasileirão - 37ª rodada

📆 Data e horário: sábado, de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão, Justino e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

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BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.