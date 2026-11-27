Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar nesta sexta-feira (27)
Penúltima etapa da temporada acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (27) as atividades do Grande Prêmio do Catar. O fim de semana será disputado no Circuito Internacional de Lusail, que receberá a 22ª etapa de 2026. A programação começa às 10h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 14h, acontece o Treino Livre 2.
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Onde assistir ao GP do Catar hoje (27/11):
SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2026
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 14h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.
A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.
O Grande Prêmio do Catar terá uma programação habitual na Fórmula 1. Depois das atividades de sexta-feira (27) e sábado (28), a categoria volta a realizar a corrida na manhã de domingo (29), às 13h (de Brasília).
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