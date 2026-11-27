Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Depois do empate por 1 a 1 na primeira partida, os rivais decidem quem ficará com a última vaga na elite nacional em 2027. O Tigre tem a vantagem de jogar em casa e avançar com um novo empate, enquanto o Dragão precisa vencer para conquistar o acesso. Clique para assistir no Disney+ com Lance Plus!

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Como chegam as equipes

O Vila Nova terminou a fase classificatória na terceira colocação, com 66 pontos, mas não conseguiu garantir o acesso direto. Com a melhor campanha entre os participantes dos playoffs, o Colorado conquistou o direito de decidir a vaga diante de sua torcida e conta com a vantagem do empate no placar agregado.

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Na última rodada da fase regular, a equipe comandada por Guto Ferreira perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, fora de casa. Já no primeiro duelo decisivo contra o Atlético-GO, empatou por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly e agora depende apenas de uma nova igualdade para subir.

O clube goiano tenta encerrar um longo período longe da primeira divisão nacional. A última participação do Vila Nova na elite do futebol brasileiro aconteceu em 1985.

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O Atlético-GO, por sua vez, terminou a Série B na sexta posição, com 61 pontos, e garantiu a última vaga nos playoffs. A equipe chegou à fase decisiva depois de vencer o Cuiabá por 1 a 0 na rodada final da competição.

No primeiro confronto com o rival, o Dragão saiu na frente, mas sofreu o empate e não conseguiu levar vantagem para a partida de volta. Agora, o time de Roger Silva precisa vencer fora de casa para garantir o retorno à Série A, disputada pela última vez pelo clube em 2024.

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Ficha técnica

VILA NOVA X ATLÉTICO-GO

🏆 Competição: jogo de volta dos playoffs de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro 2026 📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO) 📺 Transmissão: ESPN e Disney+ ⚽ Situação do confronto: empate no jogo de ida por 1 a 1; Vila Nova avança com novo empate

Prováveis escalações

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira): Helton Leite; Igor Cariús, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor (Willian Formiga); João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Lincoln (Dellatorre) e Janderson.

Atlético-GO (Técnico: Roger Silva): Paulo Vítor; Warley, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Netinho e Cristiano; Matheusinho, Gustavo Maia e Geovany Soares; Gustavo Coutinho.

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Onde assistir ao vivo a partida entre Vila Nova-GO e Atlético-GO pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

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