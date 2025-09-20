menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (20/09/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado (20)

Allanzinho em partida do Fortaleza contra o Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Allanzinho em partida do Fortaleza contra o Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sábado (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 20 de setembro de 2025)

Brasileirão

Vitória x Fluminense - 16h - Premiere
Botafogo x Atlético-MG - 18h30 - Prime Video
Ceará x Bahia - 18h30 - Premiere
Palmeiras x Fortaleza - 21h - Sportv e Premiere

Premier League

Liverpool x Everton - 8h30 - ESPN e Disney+
Brighton x Tottenham - 11h - ESPN 4 e Disney+
West Ham x Crystal Palace - 11h - Disney+
Wolverhampton x Leeds United - 11h - Xsports e Disney+
Burnley x Nottingham Forest - 11h - Disney+
Manchester United x Chelsea - 13h30 - Disney+
Fulham x Brentford - 16h - Disney+

Jogos de hoje: Liverpool e Everton se enfrentam no Merseyside's Derby pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
La Liga

Girona x Levante - 9h - Disney+
Real Madrid x Espanyol - 11h15 - ESPN e Disney+
Villarreal x Osasuna - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
Alavés x Sevilla - 13h30 - Disney+
Valencia x Athletic Bilbao - 16h - Xsports e Disney+

Campeonato Italiano

Bologna x Genoa - 10h - Disney+
Hellas Verona x Juventus - 13h - CazéTV e Disney+
Udinese x Milan - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Bundesliga

Hoffenheim x Bayern - 10h30 - CazéTV, Sportv e OneFootball
Werder Bremen x Freiburg - 10h30 - Canal GOAT e OneFootball
Hamburgo x Heidenheim - 10h30 - OneFootball
Augsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball
RB Leipzig x Colônia - 13h30 - Canal GOAT e OneFootball

Brasileirão Série B

Goiás x Paysandu - 16h - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Avaí x Ferroviária - 18h30 - Disney+
Amazonas x Volta Redonda - 18h30 - Disney+
Remo x Atlético-GO - 20h30 - Disney+

Brasileirão Série C

Náutico x Ponte Preta - 17h - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
Londrina x Caxias - 19h30 - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN

Brasileirão Série D (semifinal)

Inter de Limeira x Barra - 16h - Metrópoles (YouTube)
Santa Cruz x Maranhão - 19h30 - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Japonês

Cerezo Osaka x Kashiwa Reysol - 6h30 - Xsports e Canal GOAT
Urawa Reds x Kashima Antlers - 7h - Canal GOAT
Kyoto Sanga x Shimizu S-Pulse - 7h - Canal GOAT

Campeonato Espanhol Feminino

Espanyol (F) x Athletic Bilbao (F) - 7h - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Magdeburg x Schalke 04 - 8h - OneFootball
Hertha Berlin x Paderborn - 8h - OneFootball
Eintracht Braunschweig x Elversberg - 8h - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Leicester x Coventry - 8h30 - Xsports e Disney+
Sheffield United x Charlton - 11h - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Leganés x Las Palmas - 13h30 - Disney+
FC Andorra x Mirandés - 13h30 - Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Rot-Weiss Essen x Hansa Rostock - 9h - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Norueguês

Fredrikstad x Bryne - 9h - OneFootball
Sandejford x Brann - 11h - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Valerenga x KFUM - 13h - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

Bayern (F) x Carl Zeiss Jena (F) - 9h - DAZN

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Spezia x Juve Stabia - 10h - OneFootball
Reggiana x Catanzaro - 10h - OneFootball
Monza x Sampdoria - 12h15 - SportyNet (TV e YouTube)
Mantova x Modena - 14h30 - OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Livorno x Ascoli - 10h - OneFootball
Catania x Sorrento - 12h30 - OneFootball
Casertana x Cosenza - 12h30 - OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês

Linfield x Glenavon - 11h - Canal GOAT e OneFootball
Larne x Carrick Rangers - 11h - Canal GOAT e OneFootball
Coleraine x Glentoran - 11h - Canal GOAT e OneFootball
Crusaders x Ballymena United - 11h - OneFootball

Campeonato Paulista Feminino

Corinthians (F) x Santos (F) - 11h - Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Realidade Jovem (F) x Taubaté (F) - 15h - Paulistão (YouTube)

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Ittihad - 12h40 - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Nassr x Al Riyadh - 15h - Canal GOAT, Sportv e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Saudita Feminino

Al Ahli (F) x Al Hilal (F) - 13h - Canal GOAT

Campeonato Eslovaco

Zeleziarne Podbrezová x Trencín - 13h - Canal GOAT e OneFootball
Slovan Bratislava x Dunajská Streda - 15h30 - Canal GOAT, TV Green e OneFootball

Campeonato Uruguaio

Montevideo City Torque x Cerro Largo - 13h - Disney+
Boston River x Plaza Colonia - 15h30 - Disney+
Nacional x Liverpool - 18h30 - Disney+

MLS

New York City x Charlotte - 13h - Apple TV+
Philadelphia Union x New England Revolution - 15h30 - Apple TV+
Atlanta United x San Diego - 17h30 - Apple TV+
Inter Miami x DC United - 20h30 - Apple TV+
Columbus Crew x Toronto - 20h30 - Apple TV+
Montréal x New York Red Bulls - 20h30 - Apple TV+
Orlando City x Nashville - 20h30 - Apple TV+
Dallas x Colorado Rapids - 21h30 - Apple TV+
Houston Dynamo x Portland Timbers - 21h30 - Apple TV+
Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps - 21h30 - Apple TV+
Minnesota United x Chicago Fire - 21h30 - Apple TV+
Los Angeles Galaxy x Cincinnati - 23h30 - Apple TV+
San Jose Earthquakes x St. Louis - 23h30 - Apple TV+

Campeonato Escocês (Copa da Liga - Quartas)

Rangers x Hibernian - 13h45 - Canal GOAT

Campeonato Português

AVS x Benfica - 14h - ESPN e Disney+
Vitória de Guimarães x Braga - 16h30 - Disney+

Campeonato Turco

Trabzonspor x Gaziantep - 14h - Disney+

Campeonato Grego

PAOK x Panetolikos - 14h30 - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Holandês

Fortuna Sittard x Utrecht - 15h - Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

Vitesse x Helmond Sport - 15h - Canal CaloSalvador

Copa Santa Catarina

Tubarão x Criciúma - 15h - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Nuremberg x Bochum - 15h30 - Canal GOAT e OneFootball

Copa Paulista (semifinal)

Grêmio Prudente x Primavera - 17h - Paulistão e Metrópoles (YouTube)

NWSL

Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) - 21h - Xsports e Canal GOAT
Kansas City Current (F) x Seattle Reign (F) - 20h30 - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Argentino

Tigre x Aldosivi - 19h - Disney+
Atlético Tucumán x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Mexicano

Pumas x Tigres - 22h - SportyNet (TV e YouTube)
Monterrey x América - 0h15 - SportyNet (TV e YouTube)

circulo com pontos dentroTudo sobre

