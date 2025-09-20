Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (20/09/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (20)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sábado (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano etc.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Presidente de time europeu é julgado por fraude fiscal
Futebol Internacional19/09/2025
- Futebol Internacional
Pep Guardiola manda recado para Arsenal e Liverpool: ‘Só gastaram’
Futebol Internacional19/09/2025
- Fora de Campo
Cristiano Ronaldo sai em defesa de companheiro nas redes sociais: ‘Não sabem nada’
Fora de Campo19/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 20 de setembro de 2025)
Brasileirão
Vitória x Fluminense - 16h - Premiere
Botafogo x Atlético-MG - 18h30 - Prime Video
Ceará x Bahia - 18h30 - Premiere
Palmeiras x Fortaleza - 21h - Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Liverpool x Everton - 8h30 - ESPN e Disney+
Brighton x Tottenham - 11h - ESPN 4 e Disney+
West Ham x Crystal Palace - 11h - Disney+
Wolverhampton x Leeds United - 11h - Xsports e Disney+
Burnley x Nottingham Forest - 11h - Disney+
Manchester United x Chelsea - 13h30 - Disney+
Fulham x Brentford - 16h - Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Girona x Levante - 9h - Disney+
Real Madrid x Espanyol - 11h15 - ESPN e Disney+
Villarreal x Osasuna - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
Alavés x Sevilla - 13h30 - Disney+
Valencia x Athletic Bilbao - 16h - Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
Bologna x Genoa - 10h - Disney+
Hellas Verona x Juventus - 13h - CazéTV e Disney+
Udinese x Milan - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
Bundesliga
Hoffenheim x Bayern - 10h30 - CazéTV, Sportv e OneFootball
Werder Bremen x Freiburg - 10h30 - Canal GOAT e OneFootball
Hamburgo x Heidenheim - 10h30 - OneFootball
Augsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball
RB Leipzig x Colônia - 13h30 - Canal GOAT e OneFootball
Brasileirão Série B
Goiás x Paysandu - 16h - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
Avaí x Ferroviária - 18h30 - Disney+
Amazonas x Volta Redonda - 18h30 - Disney+
Remo x Atlético-GO - 20h30 - Disney+
Brasileirão Série C
Náutico x Ponte Preta - 17h - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
Londrina x Caxias - 19h30 - SportyNet (TV e YouTube), SportyNet+ e DAZN
Brasileirão Série D (semifinal)
Inter de Limeira x Barra - 16h - Metrópoles (YouTube)
Santa Cruz x Maranhão - 19h30 - Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
Cerezo Osaka x Kashiwa Reysol - 6h30 - Xsports e Canal GOAT
Urawa Reds x Kashima Antlers - 7h - Canal GOAT
Kyoto Sanga x Shimizu S-Pulse - 7h - Canal GOAT
Campeonato Espanhol Feminino
Espanyol (F) x Athletic Bilbao (F) - 7h - DAZN
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Magdeburg x Schalke 04 - 8h - OneFootball
Hertha Berlin x Paderborn - 8h - OneFootball
Eintracht Braunschweig x Elversberg - 8h - OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Leicester x Coventry - 8h30 - Xsports e Disney+
Sheffield United x Charlton - 11h - Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Leganés x Las Palmas - 13h30 - Disney+
FC Andorra x Mirandés - 13h30 - Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Rot-Weiss Essen x Hansa Rostock - 9h - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Norueguês
Fredrikstad x Bryne - 9h - OneFootball
Sandejford x Brann - 11h - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Valerenga x KFUM - 13h - OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
Bayern (F) x Carl Zeiss Jena (F) - 9h - DAZN
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Spezia x Juve Stabia - 10h - OneFootball
Reggiana x Catanzaro - 10h - OneFootball
Monza x Sampdoria - 12h15 - SportyNet (TV e YouTube)
Mantova x Modena - 14h30 - OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Livorno x Ascoli - 10h - OneFootball
Catania x Sorrento - 12h30 - OneFootball
Casertana x Cosenza - 12h30 - OneFootball
Campeonato Norte-Irlandês
Linfield x Glenavon - 11h - Canal GOAT e OneFootball
Larne x Carrick Rangers - 11h - Canal GOAT e OneFootball
Coleraine x Glentoran - 11h - Canal GOAT e OneFootball
Crusaders x Ballymena United - 11h - OneFootball
Campeonato Paulista Feminino
Corinthians (F) x Santos (F) - 11h - Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Realidade Jovem (F) x Taubaté (F) - 15h - Paulistão (YouTube)
Campeonato Saudita
Al Najma x Al Ittihad - 12h40 - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Nassr x Al Riyadh - 15h - Canal GOAT, Sportv e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Saudita Feminino
Al Ahli (F) x Al Hilal (F) - 13h - Canal GOAT
Campeonato Eslovaco
Zeleziarne Podbrezová x Trencín - 13h - Canal GOAT e OneFootball
Slovan Bratislava x Dunajská Streda - 15h30 - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
Montevideo City Torque x Cerro Largo - 13h - Disney+
Boston River x Plaza Colonia - 15h30 - Disney+
Nacional x Liverpool - 18h30 - Disney+
MLS
New York City x Charlotte - 13h - Apple TV+
Philadelphia Union x New England Revolution - 15h30 - Apple TV+
Atlanta United x San Diego - 17h30 - Apple TV+
Inter Miami x DC United - 20h30 - Apple TV+
Columbus Crew x Toronto - 20h30 - Apple TV+
Montréal x New York Red Bulls - 20h30 - Apple TV+
Orlando City x Nashville - 20h30 - Apple TV+
Dallas x Colorado Rapids - 21h30 - Apple TV+
Houston Dynamo x Portland Timbers - 21h30 - Apple TV+
Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps - 21h30 - Apple TV+
Minnesota United x Chicago Fire - 21h30 - Apple TV+
Los Angeles Galaxy x Cincinnati - 23h30 - Apple TV+
San Jose Earthquakes x St. Louis - 23h30 - Apple TV+
Campeonato Escocês (Copa da Liga - Quartas)
Rangers x Hibernian - 13h45 - Canal GOAT
Campeonato Português
AVS x Benfica - 14h - ESPN e Disney+
Vitória de Guimarães x Braga - 16h30 - Disney+
Campeonato Turco
Trabzonspor x Gaziantep - 14h - Disney+
Campeonato Grego
PAOK x Panetolikos - 14h30 - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Holandês
Fortuna Sittard x Utrecht - 15h - Disney+
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
Vitesse x Helmond Sport - 15h - Canal CaloSalvador
Copa Santa Catarina
Tubarão x Criciúma - 15h - Metrópoles (YouTube)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Nuremberg x Bochum - 15h30 - Canal GOAT e OneFootball
Copa Paulista (semifinal)
Grêmio Prudente x Primavera - 17h - Paulistão e Metrópoles (YouTube)
NWSL
Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) - 21h - Xsports e Canal GOAT
Kansas City Current (F) x Seattle Reign (F) - 20h30 - Xsports e Canal GOAT
Campeonato Argentino
Tigre x Aldosivi - 19h - Disney+
Atlético Tucumán x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Mexicano
Pumas x Tigres - 22h - SportyNet (TV e YouTube)
Monterrey x América - 0h15 - SportyNet (TV e YouTube)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias