Sinner e Alcaraz na final em Roland Garros; onde assistir e horário

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz jamais perderam uma final de Grand Slam. Pois os dois melhores tenistas do mundo decidem, neste domingo, pela primeira vez, um torneio desse nível. Quem vencer conquista Roland Garros. A grande final começa às 10h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+



Na Era Aberta (desde 1969), o brasileiro Gustavo Kuerten é o outro que teve 100% de aproveitamento em, no mínimo, três finais de Slams. O ex-número 1 do mundo venceu as três finais que disputou em Paris, em 1997, 2000 e 2001.

Carlos Alcaraz comemora vitória sobre Tommy Paul em Roland Garros (foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Alcaraz e Sinner já se enfrentaram 11 vezes, com sete vitórias do espanhol. A última delas foi na final do Masters 1000 de Roma, em maio.



Nesta edição de Roland Garros, o único que ainda não perdeu sets foi Sinner, algoz do sérvio Novak Djokovic na semifinal. O espanhol, por sua vez, vencia o quarto set contra o italiano Lorenzo Musetti, quando o rival, lesionado, abandonou a partida.

O italiano Jannik Sinner devolve a bola na partida contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz

