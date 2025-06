Carlos Alcaraz alcança feito histórico em Roland Garros. Entenda

Aos 22 anos, Carlos Alcaraz protagonizou mais um feito histórico em Roland Garros, nesta sexta-feira (6). Ao derrotar o italiano Lorenzo Musettti (7º do mundo), por 4/6, 7/6, 5/0, 2/0 e desistência, o atual campeão se tornou o quarto mais jovem na Era Aberta (desde 1969) a alcançar finais de Grand Slams por quatro temporadas consecutivas. A decisão de Paris será domingo, às 10h (de Brasília).



Imagens desta sexta-feira em Roland Garros



O vice-líder do ranking também se tornou o terceiro a alcançar 70 vitórias em Majors com o menor número de partidas (82). À frente de Alcaraz, nesse quesito, estão apenas o sueco Bjorn Borg (81) e o americano John McEnroe (81).

Desde o US Open de 2023, vencido pelo sérvio Novak Djokovic, que Alcaraz e o italiano Jannik Sinner têm se revezado nos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams. De lá pra cá, o italiano foi bicampeão do Aberto da Austrália e também triunfou em Nova Iorque, enquanto o espanhol venceu Roland Garros e Wimbledon, ambos ano passado.

Além da técnica apuradíssima, Sinner e Alcaraz vêm apresentando uma intensidade e volume de jogo acima da média. O primeiro, aliás, chega à semifinal de Paris sem sequer ter cedido um set.

Sinner e Djokovic se enfrentam para duelar com Alcaraz

Sobre o italiano, vale lembrar que ele ficou três meses suspenso por doping, ficando de fora dos dois primeiros Masters 1000 do saibro (Monte Carlo e Madri). Ainda assim, retornou em Roma e chegou à decisão, sendo superado, justamente, por Alcaraz.

O espanhol chegou a Roland Garros embalado pelos títulos dos Masters 1000 de Monte Carlo e de Roma.



Nesta sexta, às 14h (de Brasília), Sinner terá pela frente o sérvio Novak Djokovic (campeão em 2016, 2021 e 2023), algoz do alemão Alexander Zverev, atual vice em Paris, por 3 sets a 1.



Será um tira-teima entre os dois tenistas: até hoje, foram quatro vitórias para cada. Sinner venceu os últimos três: nas semifinais da Copa Davis de 2023 e do Aberto da Austrália de 2024, além da final do Masters 1000 de Xangai, também ano passado.



Em Grand Slams, no entanto, a vantagem é do sérvio, que bateu o rival duas vezes em Wimbledon: nas quartas de 2022 e nas semifinais do ano seguinte.

