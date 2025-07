Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de Cazé TV, Premiere e Record. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo FLU CRU Brasileirão 14ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 17 de julho, às 19h30 (de Brasília); Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) Var Bráulio da Silva Machado (SC) Onde assistir

Fluminense x Cruzeiro: como chegam os times?

O Tricolor faz a primeira partida desde a campanha histórica no Mundial de Clubes, que terminou em eliminação nas semifinais diante do campeão Chelsea. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a sétima colocação e soma 20 pontos, mas tem dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Além de Otávio, que segue em recuperação de lesão no tendão de Aquiles, o Flu não tem desfalques para o duelo.

O Cabuloso, por sua vez, vem de goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio no último sábado (12), na primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo. A Raposa é vice-líder do Brasileirão com 27 pontos, colada no primeiro colocado Flamengo. O técnico Leonardo Jardim não contará com lateral Kaiki, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a partida no Maracanã.

Preços ingressos para Fluminense x Cruzeiro

SETOR SUL

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20 Arquiba Raiz – R$ 40 Guerreiro Toda Terra – R$ 48 Guerreiro – R$ 64 Leste Raiz – R$ 80 Inteira – R$ 80 Meia-entrada – R$ 40

SETOR LESTE INFERIOR

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 15 Guerreiro Toda Terra – R$ 36 Guerreiro – R$ 48 Inteira – R$ 60 Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE SUPERIOR

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 10 Guerreiro Toda Terra – R$ 24 Guerreiro – R$ 32 Inteira – R$ 40 Meia-entrada – R$ 20

SETOR OESTE

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30 Arquiba Raiz – R$ 60 Guerreiro Toda Terra – R$ 72 Guerreiro – R$ 96 Leste Raiz – R$ 120 Inteira – R$ 120 Meia-entrada – R$ 60

SETOR NORTE

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 20 Arquiba Raiz – R$ 40 Guerreiro Toda Terra – R$ 48 Guerreiro – R$ 64 Leste Raiz – R$ 80 Inteira – R$ 80 Meia-entrada – R$ 40

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0 Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 600 Inteira – R$ 600 Meia-entrada – R$ 337,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA DO CRUZEIRO)

Inteira - R$ 80

Meia-entrada - R$ 40

Fluminense x Cruzeiro: histórico do confronto

Fluminense e Cruzeiro já se enfrentaram 77 vezes em partidas oficiais. O Tricolor leva vantagem no retrospecto, com 32 vitórias, contra 25 da Raposa e 20 empates. No total, o Flu marcou 110 gols, enquanto o Cabuloso balançou as redes 101 vezes. Pelo Campeonato Brasileiro, os dois clubes se enfrentaram em 61 ocasiões. O Fluminense venceu 24 vezes e o Cruzeiro levou a melhor em 20 partidas, além de 17 empates.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Cruzeiro pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CRUZEIRO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: CazéTV, Record e Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Thiago Silva, Ignácio (Freytes) e Freytes; Samuel Xavier, Facundo Bernal (Hércules), Martinelli, Nonato e Renê; Jhon Arias (Soteldo) e Germán Cano.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e William (Kauã Prates); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.