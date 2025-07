NBA Summer League: onde assistir Thunder x Magic e Warriors x Grizzlies

A noite desta terça-feira (15) promete ser especial para os fãs de basquete com saudades da NBA. O atual campeão, Oklahoma City Thunder, enfrenta o Orlando Magic, de Cooper Flagg, às 19h30 (horário de Brasília). Na sequência, o Golden State Warriors duela contra o Memphis Grizzlies, às 23h30. Ambos com transmissão da NBA Brasil no YouTube.

Além dos jogos transmitidos em português, outras cinco partidas acontecem na noite de terça com transmissão exclusiva do NBA League Pass (streaming):

17h30 – Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons 19h – Brooklyn Nets x New York Knicks 21h – Toronto Raptors x Denver Nuggets 21h30 – Philadelphia 76ers x Washington Wizards 23h – Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.

