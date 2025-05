Alcaraz vence duelo no topo do ranking e é campeão em Roma

O título do Masters 1000 de Roma ficou com Carlos Alcaraz, depois de vencer o número 1 do mundo Jannik Sinner no Foro Itálico, neste domingo (18). O primeiro título do espanhol no Masters de Roma veio com vitória por 2 a 0, com parciais de 7/6 e 6/1, que encerrou a sequência de 26 jogos de invencibilidade do italiano.

Com o título, além dos 1000 pontos somados no ranking, Fulano recebe a premiação de € 985.030, aproximadamente R$ 6,3 milhões. Siclano, com o vice, fatura € 523.870 (R$ 3,4 milhões), além de 500 pontos no ranking.

A rivalidade entre os dois melhores do mundo se acirrou na primeira decisão de Masters entre os tenistas. A final em Roma marcou o 11º confronto entre Alcaraz e Sinner, com sete vitórias do espanhol, contra quatro triunfos do italiano.

Com 26 jogos de invencibilidade na temporada, Sinner chegou à decisão do Masters 1000 após superar o americano Tommy Paul em um duelo difícil nas semifinais, vencendo por 2 sets a 1. Do outro lado, Alcaraz despachou o italiano Lorenzo Musetti nas semifinais, após vitória por 2 a 0. Ambos chegaram à final da competição com apenas um set perdido.

Carlos Alcaraz teve amplo domínio no segundo set (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Como foi o jogo

Como era de se esperar, o duelo começou equilibrado em alto nível, com os dois finalistas confirmando seus serviços. No quinto game, Alcaraz ameaçou o adversário, mas Sinner conseguiu salvar um break point e confirmou o serviço. No penúltimo game, foi o italiano quem teve a chance de quebrar o serviço, mas Alcaraz salvou um break point e levou a parcial para o tie break.

O espanhol veio com saque forte para o tie break e chegou a abrir 3 a 0 de vantagem com dois aces, mas o anfitrião buscou a recuperação e encostou no placar, se aproveitando de erros do adversário. Mesmo assim, foi Alcaraz quem levou a melhor no primeiro set, com 7/5 no tie break.

Alcaraz voltou para o segundo set com a mesma intensidade e conseguiu a primeira quebra de serviço do jogo e venceu os três primeiros games. Do outro lado, Sinner se mostrava menos confiante, cometendo mais erros. Na sequência, o espanhol conseguiu mais uma quebra de serviço e abriu 4 a 0 na parcial.

Com o apagão do italiano, que parecia desligado mental e fisicamente no segundo set, Alcaraz não teve muita dificuldade para abrir um impressionante 5 a 0 na parcial. No sexto game, o anfitrião foi para o tudo ou nada e fechou o game de zero, mas bastou a Alcaraz confirmar o saque na sequência para garantir o título.