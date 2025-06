Nesta sexta-feira (6), a brasileira Vitoria Miranda, de 17 anos, conquistou o título de Roland Garros juvenil de cadeirantes nas simples. Cabeça de chave número 1, a tenista mineira derrotou a americana Sabina Czauz, por 6/3 e 6/2, garantindo feito inédito para o país.

Antes, na semifinal, Vitoria superou a sueca Emma Gjerseth, por 6/2 e 6/1.

Antes de Roland Garros, título na Austrália

A brasileira ainda joga a final de duplas cadeirantes juvenis nesta sexta. Ao lado da belga Luna Gryp, a brasileira Czauz e Gjerseth. Em janeiro, Vitoria venceu o Aberto da Austrália, ao lado de Luna Gryp.

Foi o sexto troféu de Grand Slam para o tênis em cadeira de rodas brasileiro. Além das três conquistas de Vitória este ano, o mineiro Luiz Calixto venceu duplas em Melbourne, e a tocantinense Jade Lanai foi campeã de simples e duplas no US Open há dois anos.



Guga elogia João Fonseca



Presente em Roland Garros, Guga Kuerten (campeão em 1997, 2000 e 2001), elogiou João Fonseca, mais jovem brasileiro a vencer duas rodadas no torneio desde 1963.



- O João Fonseca tem tudo para dominar o tênis masculino na próxima década. A nossa hora de voltar a sorrir está amadurecendo. Vai chegar o momento de erguer um troféu de Grand Slam novamente - aposta Guga.

