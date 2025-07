O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (15), às 22h (horário de Brasília), contra o Kansas City, pela final da Teal Rising Cup. A finalíssima do torneio feminino conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

A Teal Rising Cup é um torneio amistoso internacional de futebol feminino que realizou sua edição inaugural entre os dias 12 e 15 de julho de 2025, no CPKC Stadium (Kansas City, EUA).

Ficha do jogo COR KAN Final Teal Rising Cup Data e Hora Terça-feira (15), às 22h (horário de Brasília) Local CPKC Stadium, em Kansas City (EUA) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

No último sábado (12), as Brabas venceram o Chicago Stars e garantiram vaga na decisão. O gol da vitória foi marcado por Letícia Teles.

O Corinthians aproveitou a Data Fifa decorrente da Copa América Feminina para manter o ritmo de jogo e enfrentar adversários estrangeiros. No retorno ao Brasil, terá desafios como o Paulistão e reta final do Brasileirão, além da Libertadores Feminina, que ocorre no segundo semestre.

Corinthians aproveita pausa para participar de torneio nos EUA. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

O Kansas City, por sua vez, se classificou após derrotar o Palmeiras por 3 a 0. O time da goleira Lorena, que está na Copa América pela Seleção, também conta com Bia Zaneratto e Debinha, que está lesionada.

Tudo sobre o jogo entre Corinthians x Kansas City pela Teal Rising Cup (onde assistir, horário, escalações e local):

Corinthians x Kansas City - final da Teal Rising Cup

📆 Data e horário: terça-feira (15), às 22h (horário de Brasília)

📍 Local: CPKC Stadium, em Kansas City (EUA)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (para assinantes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Letícia Teles, Thaís Ferreira e Thaís Regina; Gabi Zanotti, Gi Fernandes, Vic Albuquerque, Tamires e Letícia Monteiro; Jaqueline e Andressa Alves.

KANSAS: Ivory; Scott, Steigleder, Sharples, Wheeler; Rodríguez, Feist, Lacho e Prince; Long e Hopkins.