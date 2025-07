Ilves e Shakhtar Donetsk se enfrentam em duelo válido pela volta da primeira eliminatória da Europa League. A partida acontece nesta quinta-feira (17), às 13h (de Brasília), no Tammela Stadion, em Tampere (FIN), com transmissão ao vivo no YouTube do Lance!. ➡️ Se inscreva no canal do Lance! no YouTube para assistir ao confronto

Europa League 2025/26: tudo que você precisa saber sobre o torneio europeu

Os ucranianos têm larga vantagem, construída no jogo de ida. A equipe, agora comandada pelo ex-jogador Arda Turan, goleou os finlandeses por 6 a 0, com show do brasileiro Alisson, ex-jogador do Atlético-MG que contribuiu com dois gols e três assistências. Agora, podem perder por até cinco gols de diferença que avançam à segunda eliminatória. Quem se classificar enfrenta o Besiktas, da Turquia.

Vale indicar que o formato da Europa League é semelhante ao da Champions. São três rodadas eliminatórias iniciais, e então, um novo sorteio é formalizado para definir uma quarta fase, denominada pela Uefa de play-offs. 12 vagas são distribuídas nos confrontos, e os vencedores estão na fase de liga do torneio, com 36 clubes.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Ficha do jogo ILV SDO Europa League Jogo de volta - 1ª eliminatória Data e Hora Quinta-feira, 17 de julho de 2025, às 13h (de Brasília) Local Tammela Stadion, em Tampere (FIN) Árbitro Mohammad Usman Aslam-NOR Assistentes Jorgen Ronning Valstadve-NOR e Alf Olav Rossland-NOR Var Kristoffer Hagenes-NOR e Emilie Rodahl Torkelsen-NOR Onde assistir Youtube do Lance!

Tudo sobre o jogo entre Ilves e Shakhtar Donetsk, pela Europa League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Ilves x Shakhtar Donetsk

Jogo de volta - Primeira eliminatória - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de julho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Tammela Stadion, em Tampere (FIN)

👁️ Onde assistir: YouTube do Lance!

🕴️ Arbitragem: Mohammad Usman Aslam-NOR (árbitro); Jorgen Ronning Valstadve-NOR e Alf Olav Rossland-NOR (auxiliares); Marius Hansen Grotta-NOR (quarto árbitro)

📺 VAR: Kristoffer Hagenes-NOR e Emilie Rodahl Torkelsen-NOR

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🟢 Ilves (Técnico: Joonas Rantanen)

Otso Virtanen; Aapo Mäenpää, Sauli Väisänen e Matias Rale; Kalie Wallius, Anton Popovitch, Joona Veteli e Oiva Jukkola; Marius Söderbäck, Roope Riski e Maksim Stjopin



🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)

Dmytro Riznyk; Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matviienko e Pedrinho; Marlon Gomes; Alisson Santana, Artem Bondarenko, Georgiy Sudakov e Kevin; Kauã Elias