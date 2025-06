Entenda a relação de Sinner com o clube que consagrou Ancelotti  

Cada um em sua modalidade, Jannik Sinner e Carlo Ancelotti são dois orgulhos do esporte italiano. Se o tenista, de 23 anos, lidera o ranking mundial e disputa, neste domingo, a final de Roland Garros pela primeira vez, o técnico multicampeão, aos 65 anos, estreou semana passada na Seleção Brasileira.





E a relação de Sinner e Ancelotti com o futebol tem um clube em comum: o número 1 do mundo é um dos ilustres torcedores do Milan, time pelo qual o ex-volante se consagrou nos gramados e passou a maior parte da carreira. Ancelotti disputou 227 jogos de 1987 a 1992 pelo clube rubro-negro de Milão, onde conviveu com estrelas como Franco Baresi, Paolo Maldini e Rudi Gullit.





Em 2021, às vésperas de disputar o NextGen Finals, o tenista italiano foi homenageado pelo Milan e ganhou uma camisa 10 personalizada. E declarou seu amor ao clube:



Em outro momento, o líder do ranking posou ao lado do ex-goleiro brasileiro Dida, ídolo do clube italiano.



Ancelotti com comitiva especial na terça

Terça-feira, em São Paulo, Neo Química Arena, contra o Paraguai, o técnico da Seleção Brasileira, que completará 66 anos, deverá ter a companhia de amigos e familiares. Será o primeiro jogo do treinador no Brasil no novo cargo.

Já Sinner tem a chance de conquistar, domingo, o quarto Grand Slam da carreira. Seu primeiro nesse nível foi no Aberto da Austrália de 2024. Pouco mais de oito meses depois, o italiano foi coroado vencedor do US Open. Em janeiro de 2025, o número 1 do mundo conquisto o bi em Melbourne. Em Paris, seu melhor resultado, até esta semana, havia sido a semifinal do ano passado, quando perdeu, justamente, para o espanhol Carlos Alcaraz, seu rival no domingo.



Alcaraz compara Real a Nadal

Por falar no espanhol, o atual campeão de Roland Garros é um ilustre torcedor do Real Madrid.O vice-líder do ranking,aliás, durante a campanha vitoriosa no Masters 1000 de Roma, em maio, chegou a antecipar em nove horas um treino para assistir ao jogo entre Real e Barcelona. O vídeo abaixo viralizou:





O espanhol, dono de quatro Grand Slams, dois em Wimbledon (2023 e 2024), um no US Open (2022) e outro em Roland Garros, ano passado, costuma dar entrevistas falando de sua paixão pelo Real Madrid. E, não raro, é visto em um dos camarotes do clube do coração.

Certa vez, em 2023, o espanhol disse que 'o Real Madrid na Champions é como Rafael Nadal em Roland Garros', comparando ao seu compatriota e recordista de títulos em Paris: 14.



Uma inspiração e tanto para Alcaraz seguir brilhando nas quadras.