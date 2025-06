Gauff faz história e derrota Sabalenka na final de Roland Garros

Vice em 2022, Coco Gauff se tornou, neste sábado, aos 21 anos, uma das mais jovens campeãs de Roland Garros, Numa final dramática, a vice-líder do ranking derrotou, de virada, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, de 27 anos, por 6/7 (5), 6/2 e 6/4, em 2h38. Foi o segundo Grand Slam da americana, campeã do US Open de 2023.



➡️ Imagens da final feminina de Roland Garros

continua após a publicidade

- Queria agradecer aos meus pais, quesempre fizeram muito por mim. Também quero agradecer ao meu time, três finais, mas venci a mais importante, acho que é o que importa. Vocês trouxeram alegria e são, verdadeiramente, ótimas pessoas - celebrou a campeã.





- Dói muito, foi terrível. Parabéns pelo segundo Slam, você é uma lutadora. Peço desculpas ao meu time, mas voltarei mais forte - reconheceu a líder do ranking, que buscava título inédito, bastante emocionada, na premiação.

continua após a publicidade

A emoção de Coco Gauff ao vencer a bielorrussa Aryna Sabalenka na final de Roland Garros <br>(Foto:Thibaud MORITZ / AFP)

A jovem americana se tornou a primeira a vencer a mesma oponente para celebrar seus dois primeiros títulos de Majors. Desde 1990, Gauff é apenas a terceira americana a triunfar em Paris, repetindo as proezas de Jennifer Capriati e Serena Williams. Outro feito alcançado pela vice-líder do ranking: é a mais jovem a vencer Slams em superfícies diferentes desde a russa Maria Sharapova no US Open de 2006 (dois anos antes, ela vencera em Wimbledon). A última compatriota de Gauff a vencer em Paris foi Serena, em 2015. E desde o primeiro troféu da ex-líder do ranking, em 2002, que uma americana tão jovem não conquistava a glória parisiense.

Sabalenka, por sua vez, amargou a segunda derrota seguida em final de Major. Em janeiro, ela foi superada pela americana Madison Keys no Aberto da Austrália.



continua após a publicidade

A final



Neste sábado, com uma quebra no terceiro game, Sabalenka logo largou na frente. E repetiu a dose dois games depois. A americana devolveu uma das quebras quando a rival sacou em 4/1. Dois games depois, Gauff voltou a levar a melhor no serviço da rival. No tiebreak, a vice-líder do ranking abriu 3/0, mas a bielorrussa não se entregou e fechou a parcial após 1h17m.



Gauff entrou com tudo no segundo set, já que, para ela, era tudo ou nada. E abriu 4/1.Sem maiores problemas e contando com os erros da oponente, a vice-líder do ranking fechou o set.

Gauff aproveita o segundo match-point

Na dramática parcial decisiva, a americana seguiu com o pé no acelerador e conquistou nova quebra no início. E Sabalenka salvou novo break quando sacou em 1/3. A número 1 do mundo devolveu a quebra quando a adversária sacou em 3/2. Mas Gauff repetiu a dose no 3/3 e sacou para abrir 5/3. Com a americana sacando para o título em 5/4, a bielorrussa salvou o primeiro match-point com um winner (ponto vencedor) na linha (vídeo abaixo). No entanto, dois pontos depois, com um erro da rival para fora, a jovem americana fez história em Paris.





➡️ Brasileira Vitória Miranda é campeã de Roland Garros





As maiores campeãs de Roland Garros

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições de Roland Garros.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Maior vencedora de Roland Garros (Era Aberta e Amadora)

Chris Evert (EUA) – 7 títulos (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Jogadoras com 6 títulos

Suzanne Lenglen (FRA) – 6 títulos (1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926)

Steffi Graf (ALE) – 6 títulos (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

Jogadoras com 5 títulos

Adine Masson (FRA) – 5 títulos (1897, 1898, 1899, 1902, 1903)

Margaret Court (AUS) – 5 títulos (1962, 1964, 1969, 1970, 1973)

Jogadoras com 4 títulos de Roland Garros

Kate Gillou (FRA) – 4 títulos (1904, 1905, 1906, 1908)

Jeanne Matthey (FRA) – 4 títulos (1909, 1910, 1911, 1912)

Helen Wills (EUA) – 4 títulos (1928, 1929, 1930, 1932)

Justine Henin (BEL) – 4 títulos (2003, 2005, 2006, 2007)

Iga Świątek (POL) – 4 títulos (2020, 2022, 2023, 2024)

Jogadoras com 3 títulos

Hilde Krahwinkel Sperling (ALE) – 3 títulos (1935, 1936, 1937)

Arantxa Sánchez Vicario (ESP) – 3 títulos (1989, 1994, 1998)

Monica Seles (IUG/SCG) – 3 títulos (1990, 1991, 1992)

Serena Williams (EUA) – 3 títulos (2002, 2013, 2015)

Jogadoras com 2 títulos de Roland Garros

Marguerite Broquedis (FRA) – 2 títulos (1913, 1914) Margaret Scriven Vivian (GBR) – 2 títulos (1933, 1934) Simonne Mathieu (FRA) – 2 títulos (1938, 1939) Margaret Osborne duPont (EUA) – 2 títulos (1946, 1949) Doris Hart (EUA) – 2 títulos (1950, 1952) Maureen Connolly (EUA) – 2 títulos (1953, 1954) Ann Haydon Jones (GBR) – 2 títulos (1961, 1966) Lesley Turner Bowrey (AUS) – 2 títulos (1963, 1965) Martina Navratilova (EUA) – 2 títulos (1982, 1984) Maria Sharapova (RUS) – 2 títulos (2012, 2014)

Abaixo, as últimas campeães de Roland Garros

1987 ALE Steffi Graf

1988 FRG Steffi Graf (2)

1989 ESP Arantxa Sánchez Vicario

1990 YUG Monica Seles

1991 YUG Monica Seles (2)

1992 YUG Monica Seles (3)

1993 ALESteffi Graf (3)

1994 ESP Arantxa Sánchez Vicario (2)

1995 ALE Steffi Graf (4)

1996 ALE Steffi Graf (5)

1997 CRO Iva Majoli

1998 ESP Arantxa Sánchez Vicario (3)

1999 ALE Steffi Graf (6)

2000 FRA Mary Pierce

2001 USA Jennifer Capriati

2002 USA Serena Williams

2003 BEL Justine Henin

2004 RUS Anastasia Myskina

2005 BEL Justine Henin (2)

2006 BEL Justine Henin (3)

2007 BEL Justine Henin (4)

2008 SRB Ana Ivanovic

2009 RUS Svetlana Kuznetsova

2010 ITA Francesca Schiavone

2011 CHN Na Li

2012 RUS Maria Sharapova

2013 USA Serena Williams (2)

2014 RUS Maria Sharapova (2)

2015 USA Serena Williams (3)

2016 ESP Garbiñe Muguruza

2017 LAT Jeļena Ostapenko

2018 ROU Simona Halep

2019 AUS Ashleigh Barty

2020 POL Iga Świątek

2021 CZE Barbora Krejčíková

2022 POL Iga Świątek (2)

2023 POL Iga Świątek (3)

2024 POL Iga Świątek (4)

2025 USA Coco Gauff (2)