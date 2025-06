Tricampeão de Roland Garros (em 1997, 2000 e 2001), Guga Kuerten está acompanhando a reta final do Grand Slam em Paris e exaltou João Fonseca. Em entrevista exclusiva à ESPN, o ex-líder do ranking mundial e dono de 20 títulos de ATP voltou a elogiar o número 1 do Brasil, de apenas 18 anos.

continua após a publicidade

➡️ Relembre jogadas hilárias e surpreendentes do cazaque Bublik



Há duas semanas, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se tornou o mais jovem brasileiro desde 1963 a vencer duas partidas em Paris, igualando o feito da lenda gaúcha Thomaz Koch. O tenista carioca derrotou o polonês Hubert Hurkacz (28º) e o anfitrião Pierre Herbert (147º), só perdendo para o quinto do mundo, o britânico Jack Draper, na terceira rodada.



➡️ Sinner e Djokovic buscam a final de Roland Garros: onde assistir

- Tudo do João é fantástico. A carreira dele, até então, é algo admirável e comparável com o início dos melhores da história do tênis - elogia o ídolo catarinense.

continua após a publicidade



Tri de Roland Garros vê futuro brilhante para João Fonseca

Guga, que se retirou das quadras precocemente, em 2008, devido a uma lesão no quadril, aposta em uma carreira brilhante do tenista carioca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



- O João Fonseca tem tudo para dominar o tênis masculino na próxima década. A nossa hora de voltar a sorrir está amadurecendo. Vai chegar o momento de erguer um troféu de Grand Slam novamente - aposta Guga.

➡️ Alcaraz e Musetti buscam a final de Roland Garros; onde assistir

Nesta semana, no torneio francês, o ídolo brasileiro reviveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira: o coração desenhado na quadra central de Roland Garros. A ação fez parte de uma iniciativa da Stella Artois, patrocinadora do Grand Slam parisiense e que tem em Guga um de seus embaixadores.



O espaço exclusivo da marca em Roland Garros também foi cenário para outro momento especial, quando Guga também desenhou o coração em uma réplica em miniatura da Philippe-Chatrier, feita com o saibro da quadra original, e entregou como um presente ao presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moretton. A iniciativa é uma resposta à admiração de Moretton, fã declarado de Guga, que até já manifestou a vontade de eternizar esse momento na história do tênis.

continua após a publicidade

- O gesto mais simbólico da carreira de Guga merece ser brindado, especialmente nesse momento tão especial, que celebra não apenas sua carreira, mas um momento vibrante para o tênis brasileiro e para a marca. E não há cenário melhor para Stella Artois convidar para esse brinde do que Roland Garros - conta comenta Mariana Dedivitis, diretora de marketing da marca.

Em maio, o tricampeão de Roland Garros entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil.





Guga Kuerten discursa no Hall da Fama do COB (Alexandre Loureiro/COB)