Aos 16 anos, levantadora chinesa é destaque na VNL

A levantadora da seleção chinesa, Zixuan Zhang, de apenas 16 anos, já conquistou seu espaço como titular absoluta em um elenco experiente e é um dos principais destaques da primeira semana da Liga das Nações. Na última quarta-feira (4), ela liderou a equipe na vitória da China sobre a Sérvia por 3 sets a 0, demonstrando sua habilidade e maturidade em quadra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nascida em 15 de agosto de 2008, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, Zixuan se destacou em todas as categorias de base que passou, incluindo o campeonato mundial sub-17 de 2024.

Durante o jogo contra a Sérvia, a levantadora mostrou um entrosamento impressionante com as centrais, distribuindo as bolas de forma eficaz e enganando o bloqueio adversário, o que permitiu que as ponteiras chinesas atuassem com liberdade.

continua após a publicidade

No entanto, apesar da boa performance de Zixuan, a China não conseguiu manter o mesmo nível contra a Polônia e perdeu o jogo da segunda rodada por 3 sets a 1, nesta quinta-feira (5).

Zixuan Zhang, levantadora chinesa de 16 aos, em ação na VNL (Foto: Reprodução)

Quando joga a Seleção Brasileira feminina de vôlei na VNL?

O Brasil enfrenta os EUA nesta quinta-feira (5), às 21h (de Brasília) no Maracanazinho, no Rio de Janeiro, pelo segundo jogo da primeira rodada da Liga das Nações.

continua após a publicidade

A Seleção estreiou na VNL na última quarta (4) contra a República Tcheca e venceu por 3 sets a 0, com as parciais de 25 a 21, 25 a 20 e 25 a 17. A jogadora que mais pontuou no jogo foi Ana Cristina, com 16 pontos, sendo 15 de ataque.

➡️ Veja a galeria de fotos do primeiro dia da VNL feminina