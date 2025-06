Com a vitória sobre Iga Swiatek na semifinal de Roland Garros nesta quinta-feira (5), a tenista Aryna Sabalenka igualou uma marca de Serena Williams. A vitória foi confortável para a bielorrussa, que fechou o jogo em 2/1, incluindo um set sem pontos de Swiatek. As parciais do jogo foram 7/6 (7/1), 4/6 e 6/0. É a primeira vez que Sabalenka vai à final do torneio.

➡️ Sabalenka vence Swiatek e avança à final de Roland Garros

Além da primeira final, a tenista é a primeira mulher que vai à final de três Grand Slams consecutivos desde 2016, quando Serena Williams alcançou o marco. Sabalenka foi finalista no Aberto dos Estados Unidos, em setembro de 2024; no Aberto da Australia, em janeiro; e em Roland Garros, nesta quinta-feira.

Das finais disputadas, Sabalenka venceu somente o Aberto dos Estados Unidos. Caso vença em Roland Garros, a bielorrussa irá conquistar o primeiro Grand Slam do ano. Neste mês, ela também terá a oportunidade de ser finalista em Wimbledon.

Como foi a partida com Swiatek?

Sabalenka começou dominando o primeiro set e abriu 4 a 1, quebrando os dois primeiros saques de Swiatek em poucos minutos de jogo. A polonesa conseguiu se recuperar e levou o set para o tie-break, mas não resistiu e perdeu por 7 a 1.

O segundo set foi mais equilibrado e Swiatek saiu na frente, quebrando dois saques da bielorrussa e fechando a etapa em 6 a 4, empatando a partida. Sabalenka se revoltou durante o set e chegou a bater a bolinha para a arquibancada, a cara fechada e gritos reforçaram o momento tenso da jogadora na partida.

Sabalenka na semifinal de Roland Garros (Foto: Alain Jocard / AFP)

No terceiro e último set, Sabalenka não deu chance nenhuma para a adversária e fechou o set em 6 a 0. Iga cometeu muitos erros não forçados e não conseguiu vencer nenhum game no set.

Sabalenka aguarda segunda finalista

Sabalenka aguarda a decisão entre Lois Boisson e Coco Gauff para conhecer a oponente na grande final de Roland Garros. O segundo jogo das semifinais começou pouco antes das 13h (de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e Disney +.