Remo x Novorizontino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Remo e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto, válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTv (canal aberto). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Remo vem fazendo uma ótima campanha na atual edição de Série B. O Leão ocupa a 5ª colocação com 25 pontos, a mesma pontuação que o Cuiabá — primeira equipe dentro da zona de acesso. Apesar da saída do treinador Daniel Paulista na 11ª rodada, o clube da Amazonas não perde há três jogos

O Novorizontino, por sua vez, também se encontra na parte de cima da tabela. O Tigre está na 3ª colocação com 30 pontos, apenas três a menos que o Coritiba — líder do campeonato. Além disso, o time do interior paulista vem de uma sequência de três jogos sem saber o que é perder, incluindo uma vitória sobre o América-MG na última rodada.

Pedro Rocha comemora gol marcado pelo Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X NOVORIZONTINO

SÉRIE B - 17ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de julho de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTv (canal aberto)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Cantillo, Pedro Castro e Jáderson; Janderson (Régis), Marrony (Maxwell) e Adailton (Técnico: António Oliveira)



NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Patrick, Dantas e Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon e Matheus Frizzo; Léo Natel, Bruno José e Robson (Técnico: Umberto Louzer)