Pelo sexto Grand Slam seguido, o título ficará com o espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, ou com o italiano Jannik Sinner, de 23, agora em Roland Garros. Enquanto o vice-líder do ranking e atual campeão despachou Lorenzo Musetti (7º), da Itália, o número 1 do mundo - que ainda não perdeu sets no torneio - desbancou o tricampeão sérvio Novak Djokovic (de 38 anos, sexto do ranking, vencedor em 2016, 2021 e 2023), por 6/4, 7/5 e 7/6 (3), em 3h16. Domingo, às 10h (de Brasília), será a primeira vez que os dois se enfrentam na decisão de Major.

- Ele alcançou tantos feitos, é o maior da história desse esporte. Claro que não penso nisso quando piso na quadra. Tentei me preparar o máximo possível e estou feliz com a vitória e por estar na final - celebrou o italiano, ao comentar sobre Djokovic.

Domingo será o 12º embate entre os dois melhores do mundo. Até agora, nesse nível de torneio, o espanhol venceu a semi de Paris, em 2024, e as quartas do US Open, de 2022, enquanto o italiano ganhou do rival as oitavas de Wimbledon há três anos. No confronto direto, são sete vitórias de Alcaraz, que ganhou os últimos quatro duelos. Curiosamente, ambos vão em busca do 20º troféu na carreira. Para o espanhol, será o quarto no ano; para o italiano, o segundo.

Curiosidades das carreiras de Sinner e Alcaraz

Reconhecendo a bela partida de Djokovic, que tentava ser o mais velho finalista de Roland Garros na história, o público ovacionou o sérvio na saída da quadra;



A semifinal desta sexta

Nesta sexta, Sinner conquistou a primeira quebra no quinto game. Djokovic ainda salvou outro break no sétimo, mas não evitou a derrota na parcial.

Heroico, o ex-líder do ranking salvou um break no quinto game do segundo set. Era uma questão de tempo para Sinner voltar a levar a melhor no serviço do oponente, o que aconteceu no sétimo game. Mas Djokovic não se entregou e deu o troco quando o italiano sacou para o set em 5/4. O italiano, no entanto, seguiu com o pé no acelerador e teve dois breaks em seguidas e aproveitou o último deles, quando Nole sacava em 5/5. Na sequência, sacou para fechar mais um set (vídeo abaixo).

No quarto game da terceira parcial, o sérvio desperdiçou um break. Sinner, no game seguinte, deixou escapar dois breaks. Sacando em 4/5, o líder do ranking, com um swing-volley, salvou o primeiro set point. E, no ponto seguinte, com um bom primeiro saque, salvou o segundo. Com uma direita na paralela para fora, no mesmo game, o sérvio desperdiçou o terceiro set point. Nesse mesmo game, o ex-líder do ranking reclamou muito de uma bola sua marcada fora. No tiebreak, Sinner abriu 3/0, contando com um smash de Nole na rede, no terceiro ponto. Guerreiro, o ex-líder do ranking ganhou os dois pontos seguintes e diminuiu a vantagem do oponente para 3/2. Mas Sinner seguiu com o pé no acelerador e ganhou os três pontos que vieram a seguir. Djokovic chegou a salvar o primeiro match-point, mas não resistiu ao maior ritmo e intensidade do rival. No vídeo abaixo, o último ponto da partida:

Não por acaso, o último a vencer um Slam antes da sequência vitoriosa de Alcaraz e Sinner foi Djokovic, no US Open de 2023, quando conquistou seu 24º Slam. De lá pra cá, o italiano foi bicampeão do Aberto da Austrália e também triunfou em Nova Iorque, enquanto o espanhol venceu Roland Garros e Wimbledon, ambos ano passado.

O sérvio Novak Djokovic na semifinal de Roland Garros contra o italiano Jannik Sinner (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Alcaraz e Sinner fizeram a final em Roma

Sobre o italiano, vale lembrar que ele cumpriu três meses de suspensão por doping, ficando de fora dos dois primeiros Masters 1000 do saibro (Monte Carlo e Madri). Ainda assim, retornou em Roma e chegou à decisão, sendo superado, justamente, por Alcaraz.

Resta saber se o italiano vai dar o troco, ou se o espanhol vai conquistar o bicampeonato domingo.

Novak Djokovic reclama com o árbitro de cadeira ponto no terceiro set da derrota para o italiano Jannik Sinner (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)