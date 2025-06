Sabalenka pede desculpa após derrota em Roland Garros: ‘Doendo muito’

Aryna Sabalenka foi derrotada pela americana Coco Gauff na final de Roland Garros neste sábado (7). No discurso após o jogo, a bielorussa chorou copiosamente e pediu desculpas para a sua equipe técnica. Veja o vídeo.

-Está doendo muito. Final terrível. Condições terríveis. Parabéns para a Coco que soube jogar melhor que eu nessas condições. Queria pedir desculpas ao meu time. Atuação terrível -disse Sabalenka.

As questões climáticas também incomodaram muito Sabalenka, o vento forte fez com que ambas as jogadoras tivessem que se adaptar, principalmente na hora do saque. Coco conseguiu dar a volta por cima e saiu vitoriosa. No início do jogo, o vento estava a 22km/h e chegou a atingir 46km/h.

Como foi a final?

Com uma quebra no terceiro game, Sabalenka logo largou na frente. E repetiu a dose dois games depois. A americana devolveu uma das quebras quando a rival sacou em 4/1. Dois games depois, Gauff voltou a levar a melhor no serviço da rival. No tiebreak, a vice-líder do ranking abriu 3/0, mas a bielorrussa não se entregou e fechou a parcial após 1h17m.

Gauff entrou com tudo no segundo set, já que, para ela, era tudo ou nada. E abriu 4/1.Sem maiores problemas e contando com os erros da oponente, a vice-líder do ranking fechou o set.

Na dramática parcial decisiva, a americana seguiu com o pé no acelerador e conquistou nova quebra no início. E Sabalenka salvou novo break quando sacou em 1/3. A número 1 do mundo devolveu a quebra quando a adversária sacou em 3/2. Mas Gauff repetiu a dose no 3/3 e sacou para abrir 5/3. Com a americana sacando para o título em 5/4, a bielorrussa salvou o primeiro match-point com um winner (ponto vencedor) na linha (vídeo abaixo). No entanto, dois pontos depois, com um erro da rival para fora, a jovem americana fez história em Paris.