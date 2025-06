A Seleção feminina de vôlei enfrenta os EUA na Liga das Nações de Vôlei (VNL) nesta quinta-feira (5). Será a primeira vez que as seleções se enfrentam desde a derrota do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, na semifinal do evento. A revanche acontece às 21h desta quinta-feira, no Maracanãzinho. A partida será transmitida no SporTV 2 e VBTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

Além da revanche, a Seleção feminina precisa quebrar as estatísticas nesta quinta. Das nove partidas disputadas contra os Estados Unidos na VNL (desde quando o Grand Prix se tornou Liga das Nações, em 2018), somente duas foram vencidas pelo Brasil. As americanas venceram 23 sets contra os 12 do Brasil. Mesmo assim, a última partida entre as seleções na VNL teve o Brasil como campeã.

Relembre últimas partidas de Brasil x EUA

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Seleção feminina não havia perdido nenhum set. A primeira derrota veio justamente contra as americanas, em partida que definia a primeira finalista olímpica. Os Estados Unidos emplacaram 3 a 1 e parciais de 25 a 23, 18 a 25, 25 a 15, 23 a 25 e 15 a 11. Com a derrota, a Seleção foi à disputa pela medalha de Bronze, contra a Turquia, e derrotou as turcas.

Seleção de vôlei perdeu disputa com os EUA nas olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro / COB)

Já na VNL, o último confronto foi na primeira semana da competição de 2024. O jogo, também no Maracanãzinho, foi vencido pelas brasileiras em 3 a 1, com parciais de 25 a 22, 25 a 16, 18 a 25 e 25 a 19. Foi a segunda vitória contra os Estados Unidos em sete anos de competição e nove confrontos. Em 2024, o Brasil foi quarto lugar na Liga das Nações.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e EUA pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Estados Unidos

Liga das Nações de Vôlei

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de junho, às 21h00 (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV