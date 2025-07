Brasil x Japão na VNL Masculina: saiba horário e onde assistir

A Seleção Brasileira Masculina volta à quadra, na manhã desta sexta-feira (18), pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) diante do Japão em Chiba, no Japão. O confronto, válido pela terceira semana da competição, acontece às 7h20 (horário de Brasília), com transmissão do SporTV (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na madrugada de quarta-feira (16), o Brasil derrotou a argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/23, 24/26 e 25/18. Desde a criação da VNL, em 2018, as seleções se enfrentaram seis vezes. Com o novo triunfo, o Brasil assume a larga "liderança" com cinco vitórias. A única derrota contra os argentinos foi na estreia do confronto, em 2018

Na sexta, os brasileiros enfrentam o Japão, que joga em casa. No histórico do confronto, o Brasil tem quatro vitórias e uma derrota. A Seleção perdeu o último jogo entre as equipes, realizado em 2023. No sábado, é a vez da Turquia enfrentar o Brasil. Forte no vôlei feminino, os turcos ainda dão os primeiros passos na disputa masculina. Brasil e Turquia nunca se enfrentaram antes.

No sábado, o Brasil faz a sua última partida na etapa de classificação contra a Alemanha. No retrospecto entre as seleções, os brasileiros têm 100% de aproveitamento. Foram seis confrontos e seis vitórias do Brasil.

O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Seleção de vôlei feminino se classifica para quartas de final da VNL

O Brasil assegurou a classificação antecipada para o mata-mata da Liga das Nações após vencer a Bulgária na terceira semana de jogos. Com três vice-campeonatos, a equipe nacional busca o título inédito da competição.

As quartas de final já têm data marcada! Entre os dias 23 e 24 de julho, o Brasil volta as quadras para enfrentar o adversário do chaveamento pré-definido. O primeiro enfrenta o último nas quartas de final, o segundo colocado enfrenta o sétimo e assim sucessivamente.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Japão pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Japão

3° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Sexta-feira, 18 de julho, às 7h20 (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV