Brusque x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações

Brusque e Ferroviária se enfrentam no dia 27 de setembro, às 18h30, na Arena Simon, pela 4ª rodada da rodada de classificação final do Brasileirão Série C 2026. A partida terá transmissão pela SportyNet e Canal do Benja. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Brusque vem de derrota por 3 x 2 diante da Ferroviária, pelo Brasileirão Série C 2026. O time busca recuperação na competição.

FICHA do confronto

Competição: Série C 2026

Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 18h30

Local: Arena Simon, Brusque, Santa Catarina

Rodada: 4

Fase: Rodada de classificação final

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Onde assistir

Competição: Série C (Rodada de classificação final)

📅 Data: 27 de setembro de 2026

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Simon, Brusque, Santa Catarina

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Brusque

Técnico: Higo Magalhães

Matheus Nogueira; Jeferson, João Maistro, Cipriano e Raimar; Bernardo, Gazão, JP Martins e Adrianinho; Ariel e Marlyson.

Ferroviária

Técnico: Rogério Corrêa

Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Medina, Zé Vitor e Oliveira; Carrilho, Alencar e Juninho; Albano, Barreto e Maranhão.