Brusque x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações
Brusque x Ferroviária: pela 4ª rodada do Brasileirão Série C 2026.
Brusque e Ferroviária se enfrentam no dia 27 de setembro, às 18h30, na Arena Simon, pela 4ª rodada da rodada de classificação final do Brasileirão Série C 2026. A partida terá transmissão pela SportyNet e Canal do Benja. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Brusque vem de derrota por 3 x 2 diante da Ferroviária, pelo Brasileirão Série C 2026. O time busca recuperação na competição.
FICHA do confronto
Competição: Série C 2026
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 18h30
Local: Arena Simon, Brusque, Santa Catarina
Rodada: 4
Fase: Rodada de classificação final
Onde assistir
- Competição: Série C (Rodada de classificação final)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Simon, Brusque, Santa Catarina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Brusque
Técnico: Higo Magalhães
Matheus Nogueira; Jeferson, João Maistro, Cipriano e Raimar; Bernardo, Gazão, JP Martins e Adrianinho; Ariel e Marlyson.
Ferroviária
Técnico: Rogério Corrêa
Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Medina, Zé Vitor e Oliveira; Carrilho, Alencar e Juninho; Albano, Barreto e Maranhão.
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