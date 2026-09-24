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Brusque x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações

Brusque x Ferroviária: pela 4ª rodada do Brasileirão Série C 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 12:15
Atualizado há 3 minutos
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Onde assistir ao vivo a partida entre Brusque e Ferroviária pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Brusque e Ferroviária pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Brusque e Ferroviária se enfrentam no dia 27 de setembro, às 18h30, na Arena Simon, pela 4ª rodada da rodada de classificação final do Brasileirão Série C 2026. A partida terá transmissão pela SportyNet e Canal do Benja. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Brusque vem de derrota por 3 x 2 diante da Ferroviária, pelo Brasileirão Série C 2026. O time busca recuperação na competição.

FICHA do confronto
Competição: Série C 2026
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 18h30
Local: Arena Simon, Brusque, Santa Catarina
Rodada: 4
Fase: Rodada de classificação final

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Onde assistir

  • Competição: Série C (Rodada de classificação final)
  • 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Simon, Brusque, Santa Catarina
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Brusque

Técnico: Higo Magalhães
Matheus Nogueira; Jeferson, João Maistro, Cipriano e Raimar; Bernardo, Gazão, JP Martins e Adrianinho; Ariel e Marlyson.

Ferroviária

Técnico: Rogério Corrêa
Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Medina, Zé Vitor e Oliveira; Carrilho, Alencar e Juninho; Albano, Barreto e Maranhão.

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